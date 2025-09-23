Hyundai Rotem o K2PL w Polsce. Kiedy ruszy produkcja czołgów i co z eksportem do Europy?

Polska wzmacnia swoje siły pancerne, inwestując w nowoczesne czołgi K2PL.

Hyundai Rotem przygotowuje się do uruchomienia produkcji tych maszyn w Polsce.

Jakie są plany dotyczące eksportu polskich K2PL do innych krajów europejskich?

Juliusz Sabak (Portal Obronny): Chciałbym zapytać o K2 PL, ponieważ kilka tygodni temu podpisano umowę. Jaki jest plan produkcji K2?

Kim Do-Hwa (Hyundai Rotem): Tak, jak wspomniałeś, K2PL, a zwłaszcza druga umowa wykonawcza, została podpisana niedawno, pierwszego sierpnia. K2 to realizacja szeroko zakrojonego transferu technologii. W ramach kontraktu EC2 opracujemy K2PL oraz pojazdy towarzyszące, osiągając najwyższy światowy poziom. Ważne jest, że te pojazdy będą produkowane w Polsce przez Bumar-Łabędy. Ściśle współpracujemy z Bumar-Łabędy w zakresie transferu technologii i lokalizacji produkcji. Obecnie jesteśmy niemal na finiszu negocjacji. Mamy nadzieję, że umowa zostanie wkrótce podpisana, być może w ciągu kilku tygodni.

Jak rozumiem, produkcja K2PL w Polsce nie rozpocznie się od razu. Najpierw z Korei do Polski zostaną dostarczone czołgi K2GF. Oczywiście rozpocznie się również szkolenie personelu Bumar-Łabędy w Korei na potrzeby przyszłej produkcji.

Drugi kontrakt, zwany EC2, obejmuje dostawę niektórych czołgów K2GF, które są obecnie używane przez Wojsko Polskie w ramach EC1. Ponadto K2PL zostanie opracowany i wyprodukowany. W celu montażu i produkcji K2PL w Polsce przeprowadzimy kursy szkoleniowe w Korei, najpierw z przedstawicielami i delegacjami Bumar-Łabędy, a następnie na terenie zakładów Bumar-Łabędy dla ich personelu i infrastruktury.

Kiedy według Pana pierwszy K2PL wyprodukowany w Polsce wyjedzie z fabryki?

Mamy harmonogram i ramy czasowe dla rozwoju i produkcji K2PL. Pierwsze trzy egzemplarze K2PL zostaną opracowane i wyprodukowane w 2028 roku, a pierwszy lokalnie wyprodukowany K2PL pojawi się w 2029 roku. Po 2029 roku Bumar-Łabędy odegra ważną rolę jako centrum produkcji i serwisu K2 w Europie.

Rozumiem, że będzie to dla Wojska Polskiego. Czy myślicie o innych europejskich klientach dla K2 lub K2PL?

Tak, jest wiadome, że Słowacja jest bardzo zainteresowana K2PL. Ministerstwa obrony Polski i Słowacji już prowadziły rozmowy w tej sprawie. Nie tylko ze Słowacją – jesteśmy w kontakcie, ale także z innymi krajami europejskimi w sprawie systemów K2. Uważam, że to zainteresowanie wynika z naszego wielkiego sukcesu w Polsce.

Tak, to możliwe, ponieważ rozmawiałem z polskimi czołgistami, którzy obsługują K2GF. Bardzo je chwalą, mówiąc, że są szybkie, a system celowania to arcydzieło. To szybki, zwrotny i mocno uzbrojony czołg. Wiem jednak, że ma pewne braki w pancerzu. Rozumiem, że polska wersja będzie nieco cięższa i lepiej opancerzona.

Zgodnie z wymaganiami Wojska Polskiego, K2PL będzie miał ulepszony pakiet pancerza pasywnego oraz system aktywnej ochrony z systemu Trophy firmy Rafael. Wczoraj podpisaliśmy umowę z Rafaelem w sprawie wprowadzenia systemu Trophy do wersji K2PL. Wprowadzenie tego systemu znacząco zwiększy poziom ochrony K2PL w porównaniu z obecnym systemem K2.

Jak zaawansowane są prace między wami a Rafaelem nad systemem Trophy dla K2? Czy to dopiero początki, czy prace są bardziej związane z zastosowaniem na rzeczywistych czołgach?

Nie mogę szczegółowo omawiać rozmów między stronami na temat systemu APS. Jednak prowadzimy rozmowy z Rafaelem od dłuższego czasu. W dyskusjach uczestniczyły także Agencja Uzbrojenia i dowództwo Wojska Polskiego. Poczyniliśmy pewne postępy, mimo że kontrakt EC2 nie został jeszcze przyznany. Podpisana wczoraj umowa z Rafaelem stanowi solidną podstawę do współpracy między Rafaelem a Hyundai Rotem. Na chwilę obecną konfiguracja z systemem Trophy będzie unikalna dla polskiej wersji K2.

Czyli obecna wersja K2 w Korei i K2GF w Polsce nie ma systemów aktywnej ochrony?

Tak, obecne wersje K2 i K2GF są wyposażone tylko w systemy soft-kill, co oznacza, że mogą się ukrywać przed zagrożeniem, ale nie reagują na nie aktywnie. K2PL będzie unikalną wersją wyposażoną w system aktywnej ochrony. Obecna wersja K2 i K2GF jest wyposażona wyłącznie w system soft-kill.

Zatem dzięki lepszemu pancerzowi i aktywnej ochronie można powiedzieć, że K2PL będzie najbardziej zaawansowanym modelem K2 z największymi szansami na przetrwanie na współczesnym polu bitwy.

Mam taką nadzieję. Z pewnością poziom ochrony K2PL będzie wyższy niż w obecnej wersji K2. Nie mogę powiedzieć, że to najbardziej zaawansowany system ochrony, ale z pewnością jest ulepszony.

Czy planujecie współpracę z polskim przemysłem lub Wojskiem Polskim w innych obszarach niż K2PL?

Naszym celem jest współpraca z polskimi firmami obronnymi w celu eksportu systemu K2 oraz innych platform obronnych produkowanych w Polsce na rynek europejski. Bumar-Łabędy będzie odgrywać rolę centrum produkcji i serwisu K2 w Europie, więc będziemy ściśle współpracować z polskim przemysłem obronnym.

Mam nadzieję, że ta współpraca będzie korzystna dla obu naszych krajów, ponieważ widzę wiele wspólnego w naszym myśleniu o bezpieczeństwie i obronności.

Nasza współpraca przemysłowa to nie tylko współpraca przemysłowa. To także wzmacnianie bezpieczeństwa i zdolności odstraszania Polski i Republiki Korei. Możemy wykorzystać zdolności produkcyjne obu krajów jako wsparcie produkcyjne i serwisowe w razie jakichkolwiek sytuacji w jednym z krajów.

To dobry plan, aby mieć, można powiedzieć, prosty backup dla używanych systemów uzbrojenia.

Tak, to prawdziwe znaczenie partnerstwa. Chcielibyśmy rozszerzyć naszą współpracę poza K2, na przykład na platformy czołgów nowej generacji, kołowe pojazdy opancerzone, bezzałogowe systemy lądowe, a nawet ekologiczne systemy napędzane wodorem.

Czyli wychodzimy trochę poza tematy stricte obronne. Rozumiem, że chodzi o współpracę Hyundai Rotem jako całości, gdzie sektor obronny jest kluczowy, ale to tylko jeden z obszarów, w których działacie.

Tak, dopiero rozpoczęliśmy współpracę w zakresie transferu technologii dla systemu K2. Być może za trzy lata zobaczycie realne osiągnięcia w zakresie szerokiego transferu technologii z Bumar-Łabędy oraz innymi polskimi firmami obronnymi. Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z polskim przemysłem obronnym w tym zakresie.

Dziękuję. Życzę powodzenia w tych działaniach.

Dziękuję bardzo.