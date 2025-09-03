Izraelsko-koreańska rewolucja pancerna. Czołg K2 z systemem TROPHY na celowniku

Rafael i Hyundai Rotem podpisały umowę o współpracy w celu integracji systemu TROPHY APS z czołgami K2.

Partnerstwo ma na celu zwiększenie przeżywalności czołgów i ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

To strategiczne połączenie doświadczenia Izraela z potencjałem przemysłowym Korei Południowej.

Podpisanie umowy o współpracy (Teaming Agreement) między Rafael Advanced Defense Systems a Hyundai Rotem Corporation (HRC) to strategiczny krok w dziedzinie technologii obronnych. Celem porozumienia jest integracja, produkcja, marketing, lokalizacja oraz pełne wsparcie cyklu życia aktywnego systemu ochrony pojazdu TROPHY (APS). System ten ma zostać zastosowany w czołgu podstawowym HRC K2, a także w przyszłych platformach dla Republiki Korei. Ceremonia podpisania odbyła się na stoisku HRC podczas targów MSPO 2025, co podkreśla wagę tego wydarzenia dla obu stron.

Zacieśnienie Współpracy i Globalne Ambicje

To partnerstwo jest naturalną konsekwencją protokołu ustaleń (Memorandum of Understanding) podpisanego wcześniej przez obie firmy. Obecna umowa precyzyjnie określa ramy wspólnych działań, które mają wspierać program APS dla Republiki Korei, a także otwiera nowe możliwości na globalnym rynku.

Otwarcie XXXIII targów MSPO w Kielcach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Ta umowa stanowi wspólne zobowiązanie do poprawy przeżywalności platform pancernych nowej generacji na polu bitwy” – powiedział Tzvi Marmor, wiceprezes wykonawczy i szef działu systemów lądowych i morskich w firmie Rafael. Podkreślił również dumę z zacieśnienia współpracy z Hyundai Rotem oraz oczekiwania związane z połączeniem izraelskiego doświadczenia bojowego z południowokoreańskim potencjałem przemysłowym i technologicznym. Celem jest wspieranie lokalnych i międzynarodowych potrzeb obronnych.

System TROPHY na czołgu K2: Pierwszy taki przypadek

Hyundai Rotem ogłosił, że zintegruje sprawdzony w boju aktywny system ochrony pojazdu (APS) Trophy firmy Rafael z czołgiem podstawowym K2. Co więcej, system ten zostanie zastosowany również w spolonizowanej wersji czołgu, K2PL. Jest to pierwszy przypadek, gdy południowokoreańska platforma zostanie wyposażona w taki system.

„Dzięki bogatemu doświadczeniu na polu bitwy, aktywny system ochrony pojazdu Trophy oferuje znaczącą możliwość polepszenia ochrony czołgu podstawowego K2” – stwierdził Hyung-Joon Jo, starszy wiceprezes i szef Centrum Badawczo-Rozwojowego Rozwiązań Obronnych w firmie Hyundai Rotem.

Dodał również, że dzięki strategicznej umowie o współpracy obie firmy będą ściśle współpracować w celu optymalizacji i pełnej integracji APS, dostosowując go specjalnie do czołgu K2. Zapewni to jednocześnie jego adaptowalność dla szerokiego grona klientów. Hyung-Joon Jo wyraził również nadzieję, że Trophy znacząco skorzysta na globalnej ekspansji rynkowej czołgu podstawowego K2.

Na podstawie komunikatu Hyundai Rotem