Oprócz Warszawy, Boeing Engineering Center funkcjonuje też w Gdańsku i Rzeszowie. Ich działania skoncentrują się na inżynierii strukturalnej i produkcyjnej, a także inżynierii oprogramowania i systemów, wspierając programy komercyjne, obronne i usługowe firmy. Już obecnie prowadzone są tam praca związane m.in. z systemami nawigacyjnymi, oprogramowaniem najnowszych maszyn cywilnych i wojskowych, czy technologiami związanymi z autonomicznymi oraz niskoemisyjnymi środkami transportu powietrznego.

Główne biuro inżynieryjne Boeinga w Rzeszowie prowadzi szereg działań obejmujących dziedziny takie jak inżynieria mechaniczna i elektryczna. Zapewnia też bieżące wsparcie klientów. Oddział w Gdańsku, szeroko znany z rozwoju oprogramowania, specjalizuje się w inżynierii systemów i awioniki, opracowując zaawansowane technologie wykorzystywane w niemal wszystkich samolotach Boeinga. Z kolei zespoły w Warszawie koncentrują się na inżynierii produkcji i testowaniu materiałów, ściśle współpracując z Instytutem Lotnictwa, należącym do Sieci Łukasiewicz.

Wszystkie trzy lokalizacje zapewniają wsparcie inżynieryjne, a także rozwiązania dla szeregu programów komercyjnych i obronnych koncernu. „Boeing jest zaangażowany w budowanie silnej i długotrwałej obecności inżynieryjnej w Polsce” – podkreśla Linda Hapgood, zarządzająca Boeing Engineering Poland & Ukraine. „Otwarcie nowego centrum inżynieryjnego w Polsce było dla nas naturalnym krokiem, ponieważ znajduje się tutaj wielu z naszych klientów, ale także partnerów przemysłowych, akademickich i badawczych, w tym ceniony Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Przede wszystkim jednak znaleźliśmy tu niezbędne umiejętności potrzebne naszym projektom inżynierskim”.

Ogłoszone dziś otwarcie Boeing Engineering Poland jest częścią globalnej strategii firmy. To właśnie identyfikując właściwe zespoły do realizacji projektów i angażując odpowiednie talenty na całym świecie, firma może się skutecznie rozwijać. Zdaniem przedstawicieli amerykańskiego koncernu, realizowane inwestycje opierają się na wyjątkowo utalentowanej polskiej kadrze pracowniczej i doskonałym systemie uniwersyteckim kształcącym w wielu dziedzinach. Wszystko to, ma kluczowe znaczenie zarówno dla bieżących, jak i przyszłych programów lotniczych.

"Mamy w Polsce potencjał badawczy, który może służyć lotnictwu na całym świecie”- powiedział minister nauki Dariusz Wieczorek. Zapewnił, że polski rząd stawia na badania i rozwój. Jest też zainteresowany przyciąganiem inwestycji w nowe technologie.

Natomiast wiceminister obrony Paweł Bejda oświadczył, że w kontekście rosyjskiej napaści na Ukrainę "Rzeczpospolita jako państwo przyfrontowe docenia rolę firmy Boeing i tego, że centrum inżynierskie zostaje otwarte w Warszawie". Wyraził zadowolenie, że "Boeing sięga po talenty inżynierskie" w Polsce, a firma "na stałe zapuściła korzenie biznesowe w RP, wzmacniając również bezpieczeństwo — nie tylko państwa polskiego, ale całej Europy".

Przypomniał też, że Polska przygotowuje się do wprowadzenia śmigłowców bojowych AH-64E Apache, produkowanych przez koncern Boeing. "Rozmawiamy również o platformie F-15, o Chinookach jako śmigłowcach transportowych, które też są potrzebne polskiej armii" – dodał minister, o czym szerzej przeczytają państwo w naszym poprzednim artykule.

Wiceminister Bejda podkreślił też, że MON planuje wydawać 50% pieniędzy w krajowych firmach i programy, w której zaangażowany jest koncern Boeing nie są wyjątkiem. Dlatego oczekuje przekazania kompetencji do serwisowania i wsparcia eksploatacji śmigłowców Apache do Wojskowych Zakładów Lotniczy nr i w Łodzi. Zaś kolejne zakupy dla Polski muszą się włączać do systemu inne podmioty polskiego przemysłu lotniczego i obronnego.