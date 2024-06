Minister Sikorski w WB Electronics. Jak wspierać polski przemysł i bezpieczeństwo?

Podczas wizyty w goście mieli okazję zobaczyć najnowsze rozwiązania GRUPY WB, w tym systemy bezzałogowe, i zapoznać się z szeroką ofertą wyrobów. – „Wizyta przedstawicieli polskiej dyplomacji jest dla nas sygnałem, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie aktywnie wspierało działania mające na celu zacieśnienie więzi współpracy przemysłowej między wiodącymi podmiotami z naszego regionu. Żyjemy w czasie zagrożenia, istotne stało się budowanie wspólnego potencjału przemysłowego, kooperacja dla bezpieczeństwa” – podkreślił Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.

Przedyskutowano podczas spotkania zagadnienia budowy systemu bezpieczeństwa regionu, wsparcia działań eksportowych i współpracy przemysłowej, w tym udziału we wspólnych projektach w ramach Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odgrywa ogromną rolę we wsparciu eksportu polskiego przemysłu. Polska dysponuje zaawansowanymi technicznie wyrobami wojskowymi, sprawdzonymi w warunkach wojennych. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych rozwiązania te powinny być elementem polskiej oferty dla odbiorców zagranicznych.

W dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwracano uwagę na kluczową pozycję Polski, która jest największym państwem regionu i stale zwiększa potencjał swoich sił zbrojnych. Polska dysponuje nie tylko dużymi zdolnościami produkcyjnymi, ale i jest w wielu branżach liderem technologii. Promocja sprawdzonych wyrobów przekłada się na wzrost krajowego potencjału.

Konflikt za wschodnią granicą pokazał, jaką zaletą dla bezpieczeństwa regionu może być unifikacja sprzętu wojskowego i stworzenie wspólnych centrów szkoleniowych. Znacząco przyśpiesza to dostawy wyrobów i skraca czas wymagany do przygotowania użytkowników do obsługi zaawansowanych systemów. Potwierdzają to dostawy Ukrainie rozwiązań wcześniej wprowadzonych i znanych już żołnierzom.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma szerokie spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa regionu. Wspólnym celem dyplomacji i polskiego przemysłu jest wsparcie państw najbardziej obecnie zagrożonych. Więzi zawiązane w czasie najtrudniejszym są zwykle silne i trwają wiele lat" – podkreślił prezes Grupy WB, Piotr Wojciechowski.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pomaga w budowie powiązań i bazy przemysłowej regionu. Staje się wielkim wsparciem przy realizacji wspólnych projektów w ramach Unii Europejskiej. Aktywne działanie polskiej dyplomacji jest nieodzowne do odniesienia sukcesu przy występowaniu o przyznanie funduszy europejskich dla rozbudowy nowoczesnego potencjału wytwórczego w branży obronnej.