Jak informuje MOU umowę podpisano w ramach wsparcia dla Ukrainy i późniejszej dostawy większej liczby systemów obrony powietrznej. Jak podkreślił szef MOU Rustem Umerow (na marginesie: Tatar krymski) kraje-sygnatariusze wniosą wkład do wspólnych projektów lub sfinansują własne projekty, które następnie zostaną przesłane na Ukrainę. Ponadto, oprócz wspólnych projektów, kraje będą mogły samodzielnie zakupić dla Ukrainy niezbędne systemy obrony powietrznej.

„Szczerze dziękuję Niemcom za inicjatywę i wszystkim uczestniczącym krajom za ich znaczący wkład w bezpieczeństwo Ukrainy” – powiedział minister Umerow.

W jakiś czas po inwazji Rosji na Ukrainę Niemcy rozpoczęły wzmacnianie obrony powietrznej Ukrainy, w ramach której przekazały znaczną część przeciwlotniczych systemów rakietowych.

Fundusze w ramach omawianej inicjatywy przekazane będą przez: Belgię, Danię, Kanadę, Łotwę, Holandię i Norwegię. Ponadto Belgia, Wielka Brytania, Hiszpania, Litwa, Rumunia, USA i Francja pomagają Ukrainie zarówno rakietami i systemami, jak i bezpośrednio kompleksami rakiet przeciwlotniczych.

Garda: Władysław Kosiniak-Kamysz

Większość przeznaczonych pieniędzy przeznaczona jest na zakup niemieckich systemów przeciwlotniczych IRIS-T, które są produkowane przez niemieckie firmy i przekazywane na Ukrainę w znacznych ilościach.

Oprócz Niemiec niezależny wkład wnoszą także Stany Zjednoczone, przekazując Ukrainie systemy rakiet przeciwlotniczych Patriot, a także podnosząc Ukrainę do rangi odbiorcy rakiet przeciwlotniczych o najwyższym priorytecie. Jak podał ukraiński portal Military, dzięki temu, że Ukraina otrzymała od USA taki status, to Waszyngton w pierwszej kolejności przekażą rakiety przeciwlotnicze MIM-104 do systemu obrony powietrznej Patriot, a także rakiety AIM-120 AMRAAM do systemów rakiet przeciwlotniczych NASAMS.

Przypomnieć należy, że Kijów promuje koncepcję Wołodymyra Zełenskiego wzmocnienia obrony przeciwrakietowej poprzez zaangażowanie sąsiadów Ukrainy (w tym i Polski) do neutralizacji rosyjskich rakiet, które znajdowałby się w pobliżu granic, za pomocą własnych środków obrony powietrznej ze swojego terytorium. Koncepcja ta została zawarta w drugim punkcie tzw. planu zwycięstwa Zełenskiego, niedawno odtajnionego...