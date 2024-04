Ukraina potrzebuje 25 systemów Patriot, by uchronić się przed rosyjskimi atakami. Ile to może kosztować?

„Nie powiem, ile mamy systemów Patriot. Powiem tylko, że aby całkowicie zabezpieczyć Ukrainę, pożądane jest, aby w przyszłości Ukraina miała 25 systemów Patriot z 6-8 bateriami każdy" – obwieścił prezydent Ukrainy. I dodał, że: „Nie widzę tu żadnych tajemnic, ponieważ wszyscy nasi partnerzy doskonale zdają sobie z tego sprawę, znając nawet punkty, w których należy umieścić i obsługiwać odpowiednie systemy”.

Zełenski zaznaczył, że Ukrainy niekoniecznie oczekuje, by Siły Zbrojne Ukrainy musiałby być wyposażone w amerykańskie systemy do zwalczania rakiet balistycznych krótkiego (taktycznych) zasięgu.

„Na świecie istnieje kilka odpowiedników, które działają bardzo dobrze. Mamy do tego systematyczne podejście, jest ono w pełni obliczone” – zaznaczył.

Ukraina spodziewa się, że z końcem wiosny lub na początku lata Rosja ruszy z kontrofensywą. Gdzie? To wiedzą w Moskwie, a w Kijowie przypuszczają. W takiej ofensywie Rosjanie z pewnością przeprowadzać będą zmasowane ataki rakietowe.

Na razie silną obroną antyrakietową, z tego co wiadomo z otwartych źródeł, dysponuje przede wszystkim Kijów. Skąd Ukraina ma pozyskać aż 25 systemów typu Patriot (określenie robocze – Portal Obronny)? Skąd (i za co), skoro program pomocowy ze strony USA opiewający na ok. 60 mld USD jest zamrożony w Kongresie? A systemy te kosztują krocie?

W 2023 r. media podały, że koncern Raytheon Technologies, wytwarzający to uzbrojenie, zwiększa produkcję do... 12 systemów rocznie. Wyrzutnie, wyrzutniami. Pociski, pociskami. Jednak... Sercem systemu/baterii Patriot jest sekcja kierowania ogniem, składająca się z radaru kierowania ogniem AN/MPQ-53 lub −65/65A (RS), stacji zarządzania walką AN/MSQ-104 (ECS), masztu antenowego OE-349 (AMG) oraz stacji zasilania EPP-III.

Wedle informacji zz 2023 r. każda bateria systemu Patriot kosztuje ok. 1 mld dolarów, a cena pojedynczej rakiety przechwytującej to 4 mln dolarów. Jedna bateria Patriota to wyrzutnia ośmiu pocisków. W zależności od tego, jaki tkwi w nich pocisk, to ich zasięg rażenia celów sięga do 160 km.