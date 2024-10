Ile czołgów Leopard utraciła Ukraina na wojnie? Są pewne liczby

Czołgi odgrywają na Ukrainie jedną z ważnych ról w działaniach wojennych. Dlatego też praktycznie od początku napaści Rosji na Ukrainę, Kijów prosił o zachodnie czołgi. Dzięki długim apelom otrzymał w końcu niemieckie czołgi Leopard 1 i 2, czołgi brytyjskie Challenger 2 oraz amerykańskie Abramsy, co ciekawe Ukrainy dostanie kolejne Abramsy, ale tym razem od Australii, która ogłosiła, że przekaże wycofane czołgi M1 Ukrainie.

Jednak poza tym, że Ukraina dostaje czołgi, to również je traci lub ulegają one uszkodzeniu w trakcie walk. Według doniesień „Business Insider”, które opierają się na szacunkach z otwartych źródeł, ale nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, Ukraina od początku wojny miała utracić 40 czołgów Leopard, dostarczonych przez kraje NATO-wskie. Dlatego też Ukraina ma podejmować działania w celu zapewnienia im dodatkowej ochrony, by zapewnić im większą przeżywalność. Co więcej, z Niemiec pojawiły się doniesienia, że ​​siły ukraińskie próbowały naprawiać czołgi Leopard bezpośrednio na polu bitwy, zamiast odsyłać je do wyznaczonych zakładów naprawczych. Jednak te naprawy często okazują się nieskuteczne.

Podane dane przez Business Insider pokrywają się mniej więcej z szacunkami publikowanymi przez osintowy portal Oryx - dane nie są oficjalnymi liczbami rządowymi, a jedynie udokumentowanym katalogiem na podstawie filmów czy zdjęć pojazdów wojskowych, jednak według wielu ekspertów są to jednie z dokładniejszych danych przedstawiających straty uzbrojenia po obydwu stronach. Według Oryx Ukraina miała utracić:

3 Leopard 1A5

21 Leopard 2A4

13 Leopard 2A6

Do daje sumę 37 czołgów Leopard. Ukraina według portalu miała także utracić 2 - Challenger 2 oraz 16 - M1A1 Abrams. Być może straty są większe, ale trudno to określić bez oficjalnych danych.

Do października 2024 roku, Ukraina otrzymała od zachodnich partnerów około 192 czołgów Leopard, w tym zarówno Leopardy 1, jak i Leopard 2.

Rosjanie transportują zdobytego Leoparda 2 do swojej fabryki

Jak opisał Defense News na podstawie zdjęć i materiałów wideo Rosjanie przetransportowali zdobyczny ukraiński czołg Leopard 2A6 w głąb swojego terytorium do zakładów UralWagonZawod. Czołg ten wcześniej był atrakcją na wystawie zdobytego uzbrojenia w Moskwie.

A captured German Leopard-2 tank delivered to Uralvagonzavod pic.twitter.com/1iIZXhY9lT— 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) October 1, 2024

Analiza zdjęć oraz nagrań wykazuje, że zdobyty czołg wydaje się być w dobrym stanie. Według rosyjskich mediów czołg ma zostać dokładnie przebadany. Rosyjski inżynierowie UralWagonZawod planują demontaż podzespołów i systemów w nim zawartych, co ma pozwolić na dokładne poznanie niemieckiej konstrukcji czołgu.