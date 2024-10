Australia podjęła decyzję. Australijskie czołgi Abrams trafią na Ukrainę

Kilka tygodni temu pisaliśmy w Portalu Obronnym o tym, że rząd Australii konsultuje się ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie przekazania Ukrainie swoich starych i wycofanych niedawno czołgów M1A1 Abrams. Ukraina już wcześniej wyrażała zainteresowanie tymi czołgami, ale jeszcze kilka miesięcy temu Australia nie chciała się zgodzić na przekazanie, ponieważ czekała na nowe czołgi i tłumaczyła się kosztami renowacji. Jednak teraz nastąpiła zmiana i kraj dostarczy Ukrainie Abramsy.

Jak przekazał 16 października minister obrony Australii Richard Marles, jego kraj dostarczy Ukrainie 49 czołgów M1A1 Abrams, w ramach pakietu pomocowego o wartości 164 milionów dolarów, powiedział Marles. W Australii zostaną one zastąpione flotą 75 czołgów M1A2 nowej generacji. Niewielka liczba z 59 starych czołgów zostanie zachowana, aby pomóc w przejściu na nowe czołgi. Minister oficjalnie poinformuje swojego ukraińskiego odpowiednika o tej decyzji podczas spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli w tym tygodniu.

„Ciągle rozmawiamy z ukraińskim rządem na temat tego, jak najlepiej możemy go wesprzeć” – powiedział Marles w wywiadzie dla Australian Broadcasting Corp.

„Przyglądamy się materiałowi, który mamy; jego skuteczności, ... jego formie, szczerze mówiąc, czy byłby w stanie coś zmienić, czy można go utrzymać i konserwować, aby mógł pozostać w walce. A czołgi Abrams spełniają wszystkie te kryteria” – dodał.

Abramsy w Poznaniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Minister przemysłu obronnego i dostaw broni Pat Conroy poinformował, że Stany Zjednoczone udzieliły Australii niezbędnego pozwolenia na przekazanie czołgów Ukrainie, zgodnie z wymogami amerykańskich przepisów o międzynarodowym obrocie bronią. Conroy powiedział, że Australia nie postawiła żadnych konkretnych warunków co do sposobu, w jaki Ukraina wykorzystała czołgi.

„Nasza długotrwała zasada jest taka, że ​​dopóki są one używane zgodnie z międzynarodowymi zasadami prawa, nie ma żadnych innych warunków” – powiedział Conroy.

Niektóre czołgi będą musiały przejść naprawy i modernizacje, zanim zostaną podarowane Ukrainie, jednak na prośbę Kijowa mogą zostać dostarczone wcześniej, co pozwoli, jak podaje The Australian, na wykorzystanie tych w gorszym stanie jako części zamiennych do podarowanych przez Amerykanów czołgów M1A1. Dzięki tym czołgom łączna wartość australijskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy od czasu inwazji Rosji w 2022 r. osiągnęła kwotę ponad 866 milionów dolarów.

Australijskie czołgi Abrams dołączą do przekazanych już przez USA Abramsów. Stany Zjednoczone zgodziły się wysłać na Ukrainę 31 czołgów Abrams w styczniu 2023 roku po miesiącach próśb Kijowa, który twierdził, że czołgi te są niezbędne do przełamania rosyjskich linii. Jak zwraca uwagę Forbes w swojej publikacji, ukraińska 47. Brygada Zmechanizowana, która jest jedynym użytkownikiem czołgów Abrams, straciła po ponad roku od przekazania co najmniej osiem M1 Abrams, a osiem innych zostało uszkodzonych. Jak pisze autor publikacji: „czterdzieści dziewięć byłych australijskich czołgów wystarczyłoby, aby przywrócić obecny batalion czołgów brygady do pełnej siły. Pozostałe czołgi mogłyby utworzyć drugi batalion lub pozostać w magazynie, aby zastąpić przyszłe straty”.

W 2004 r. Australia kupiła od USA 59 czołgów M1A1 Abrams za około 340 milionów dolarów. Dostawy rozpoczęły się w 2006 roku, dzięki czemu rok później Australia mogła zacząć wycofywać z użytku 90 czołgów Leoparda 1A4, które były w służbie od 1977 roku.

Ostatecznie zakupione czołgi M1 Abrams wycofano ze służby w lipcu tego roku, gdy zaczęto przyjmować dostawy zmodernizowanych czołgów M1A2 SEPv3 Abrams, które zamówiono w 2022 r. za kwotę około 2,5 mld dolarów w liczbie 75 sztuk. Pomimo 20 lat czołgi M1A1 z Canberry były stosunkowo mało używane.