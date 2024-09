Czołgi Abrams z Australii na Ukrainę? Australijski rząd prowadzi rozmowy z USA w tej sprawie

Próby pozyskania dla Ukrainy uzbrojenia z różnych miejsc na świecie trwa cały czas, zwłaszcza tak kluczowego jak czołgi i to nie byle jakie, bo Abramsy. Według Australijskich mediów rząd w Australii prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi rozmowy na temat przekazania Ukrainie swoich niedawno wycofanych czołgów M1A1SA Abrams – poinformowała australijski dziennik The Sydney Morning Herald. Czy Australii uda się przekonać USA, by wydały zgodę na przekazanie tych czołgów Ukrainie? I czy będzie to szybko?

i Autor: Australian Army / Facebook Australijski czołg M1 Abrams