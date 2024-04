Chorwacja z „nowymi” samolotami. Do kraju przybyły pierwsze francuskie Rafale

Można jasno stwierdzić, że Chorwackie Siły Powietrzne osiągnęły znaczący kamień milowy, gdy zdecydowały się na zakup używanych francuskich samolotów Rafale. 25 kwietnia kraj odebrał pierwszą partię 6 samolotów, które zostały zakupione w listopadzie 2021 roku za miliard euro. Francuskie samoloty zastąpią tym samym dotychczas eksploatowane MiGi-21, które były już przestarzałe. Samoloty Rafale zostały przebazowane lotem bezpośrednim z Bordeaux we Francji, a za sterami zasiadali lotnicy chorwaccy z wojsk lotniczych i obrony powietrznej Chorwacji.

W ceremonii dostawy na lotnisku uczestniczyli prezydent Chorwacji Zoran Milanovic, premier Andrej Plenkovic oraz urzędnicy wojskowi i polityczni. Milanovic powiedział, że dzięki zakupom Chorwacja będzie posiadać nowoczesne siły powietrzne wyposażone w niemal najnowszą technologię.

„Ci, którzy nad tym pracowali, wykonali dobrą robotę i nie ma co do tego wątpliwości. To okazja, aby przypomnieć sobie tych, którzy jako pierwsi bronili chorwackiego nieba i zginęli przy tym” – powiedział Milanovic. Plenkovic powiedział, że Rafale zmieniają międzynarodową pozycję Chorwacji. „Dzięki Rafale Chorwacja zyskuje siłę odstraszania, jakiej nie miała wcześniej, wzmacnia swoje strategiczne partnerstwo z Francją, a to zmienia naszą pozycję międzynarodową, w tym nasze pozycje w NATO i UE” – powiedział Plenkovic.

Oczekuje się, że pozostałych osiem samolotów objętych umową przybędzie na początku przyszłego roku. A eskadra będzie kompletna do połowy 2025 roku. Samoloty zostaną przydzielone do 191. eskadry myśliwskiej 91. Skrzydła.

W październiku ubiegłego roku, miało miejsce formalne przekazanie pierwszego samolotu we Francji by w kolejnych miesiącach Rafale były wykorzystywane do szkolenia chorwackiego personelu wojskowego. Francuskie myśliwce zostały wybrane po rywalizacji z myśliwcami Saab JAS-39 Gripen, używanymi izraelskimi F-16 Block 30 i nowymi F-16 Vipers.

Dla Zagrzebia pozyskanie francuskich myśliwców było decyzją o tyle ważną, że konkurująca z Chorwacją militarnie i politycznie Serbia w ostatnich latach otrzymała od Rosji i Białorusi kilkanaście zmodernizowanych myśliwców MiG-29. Dodatkowo kraj ten zdecydował się ostatnio, że również nabędzie francuskie samoloty. Tym samym oba kraje będą operatorami samolotów Rafale.

Chorwacja zamówiła łącznie 12 używanych myśliwców Rafale F3R, w tym 10 jednomiejscowych myśliwców Rafale C i dwa dwumiejscowe myśliwce Rafale B, wraz z systemami uzbrojenia, częściami zamiennymi, logistyką, symulatorem i usługami szkoleniowymi. Umowa między Chorwacją a Francją obejmuje także współpracę wojskową, wspólne ćwiczenia sił powietrznych obu krajów oraz szkolenie chorwackich pilotów i personelu technicznego.

Dassault Rafale to francuski samolot wielozadaniowy generacji 4,5 czy też 4+, który powstał po wycofaniu się Paryża z programu Eurofighter. Stąd pewne podobieństwa obu konstrukcji, które są dość ciężkimi, dwusilnikowymi samolotami przenoszącymi znaczną ilość uzbrojenia. Francuski Rafale wyróżnia się pewnymi unikalnymi cechami, jak również posiada wariant morski, wykorzystywany na jedynym francuskim lotniskowcu z napędem atomowym Charles de Gaulle.

Samolot wielozadaniowy Dassault Rafale zbudowany został w układzie kaczka, ze skrzydłami delta, pojedynczym statecznikiem pionowym i dodatkowymi powierzchniami sterującymi w części dziobowej. Dzięki temu charakteryzuje się wysoką manewrowością. W wyniku ograniczonego zastosowania technologii stealth uzyskano bardzo wysokie konwencjonalne możliwości bojowe. Maszyna mierzy 15,27 m długości i skrzydła o rozpiętości 10,9 m. Napęd zapewniają dwa silniki turboodrzutowe z dopalaczami typu Snecma M88 o ciągu 60kN, który przy zastosowaniu dopalaczy jest podnoszony do 75 kN. Zapewnia to maszynie francuskiej prędkość 1,8 Macha, czyli ponad 1900 km/h.

Na 14 punktach podwieszenia można przenosić łącznie 9,5 tony uzbrojenia, które obejmuje szeroką gamę bomb i pocisków powietrze-ziemia oraz rakiet powietrze-powietrze. Są wśród nich przede wszystkim francuskie środki bojowe, w tym pociski powietrze-powietrze MICA, Meteor i Magic II, ale też pociski manewrujące SCALP/Storm Shadow oraz francuskie pociski rakietowe z głowicami jądrowymi ASMP-A. Wśród możliwych podwieszeń warto odnotować też zasobnik-zbiornik do tankowania w locie innych maszyn oraz zasobnik rozpoznawczy Thales AREOS (Airborne Recce Observation System). Stałe uzbrojenie myśliwca to działko lotnicze kalibru 30 mm, typu GIAT 30/M791.