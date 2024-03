Chorwacja kupuje śmigłowce Black Hawk. Ponad połowę kosztów pokryje USA

Jak możemy przeczytać w oświadczeniu ministerstwa łączna wartość zakupu ośmiu śmigłowców UH-60M Black Hawk to 273,8 mln dol. W podpisaniu umowy uczestniczyli Szef Sztabu Generalnego Chorwackich Sił Zbrojnych gen. Tihomir Kundid oraz dowódca Chorwackich Sił Powietrznych gen. Michael Križanec.

Cztery śmigłowce przybędą do Chorwacji dzięki dotacji USA, a cztery zakupiono z chorwackiego budżetu. Pomoc finansowa USA obejmuje 51 proc. całkowitej kwoty, pozostałą sumę ministerstwo obrony przekaże w trzyletnim okresie budżetowym 2025–2027. Dzięki najnowszemu kontraktowi chorwackie wojsko będzie posiadać 12 śmigłowców tego typu. Przed zawarciem umowy Chorwacja posiadała cztery śmigłowce Black Hawk, w tym dwa podarowane przez rząd USA, pozostałe dwa kraj kupił za pośrednictwem FMS o wartości 115 mln dolarów. Obie partie dotarły w 2022 roku.

Ambasador USA w Zagrzebiu Nathalie Rayes powiedziała przy okazji podpisania umowy, że nabycie sprzętu stanowi "znaczną inwestycję" w bezpieczeństwo Chorwacji. Pozyskanie nowych śmigłowców i pomoc finansowa w 51% na zakup jest związane z tym, że Chorwacja zaangażowała się we wsparcie Ukrainy i przekazała wielozadaniowe śmigłowce Mi-17.

The U.S. and Croatia signed a Letter of Acceptance for the purchase of 8 new Black Hawk helicopters. This joint investment increases Croatia’s Black Hawk helicopter fleet from 4 to 12, bolstering Croatia’s self-defense and the security of @NATO space➡️ https://t.co/KwI8syq8FB pic.twitter.com/VhoI7PRDdk— U.S. Embassy Zagreb (@USEmbZagreb) March 13, 2024

U ime @VladaRH potpisao sam ugovor o nabavi dodatnih osam helikoptera Black Hawk, koje @MORH_OSRH kupuje od Vlade SAD-a. Nabava Black Hawkova potvrđuje jačanje strateškog partnerstva sa 🇺🇸, kao i odlučnost Vlade Republike Hrvatske u moderniziranju i ulaganjima u Hrvatsku vojsku. pic.twitter.com/cJF1p1xiRP— Ivan Anušić (@ivananusic12) March 13, 2024

W styczniu 2024 roku, Departament Stanu USA zatwierdził zagraniczną sprzedaż wojskową śmigłowców oraz powiązanego sprzętu i usług do Chorwacji za szacunkowy koszt 500 mln dolarów. Jak wynika z oświadczenia chorwackiego ministerstwa, dostawy śmigłowców mają zostać zakończone w 2028 roku.

Zbudowane przez firmę Sikorsky Black Hawki są obecnie używane w czternastu krajach NATO – w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Turcji, Portugalii, Chorwacji, Albanii, Czechach, Rumunii, Polsce, Słowacji, Litwie, Łotwie, Grecja (wkrótce umowa). Na początku stycznia Lockheed Martin i rumuńska firma zajmująca się konstrukcją i naprawą samolotów Aerostar ogłosili otwarcie pierwszego w Europie certyfikowanego centrum serwisowego obsługi, naprawy i remontów śmigłowców S-70 Black Hawk we wschodnim mieście Bacau w Rumunii.

W ostatnich miesiącach do Chorwacji przybyły także pierwsze z zakupionych we Francji 12 myśliwców wielozadaniowych Dassault Rafale oraz 22 z 89 amerykańskich wozów bojowych Bradley. Według danych ministerstwa obrony Zagrzeb planuje wydać na ten rok około 1,17 miliarda euro na obronność, co oznacza wzrost o około 11% w porównaniu z 2023 rokiem.