Chorwacja oddała wszystkie swoje śmigłowce Ukrainie. Czym je zastąpi?

Jak czytamy w komunikacie prasowym departamentu obrony, sekretarz Austin podziękował Chorwacji za wsparcie dla Ukrainy i podkreślił znaczenie wkładu tego kraju, zauważając, że oprócz śmigłowców Mi-8 Chorwacja dostarczyła amunicję i sprzęt a także pomoc humanitarną.

Jak powiedział Austin „doceniamy niezłomne zaangażowanie Chorwacji w pomoc Ukrainie i widzimy to w licznych darowiznach sprzętu wojskowego, w tym wszystkich śmigłowców Mi-8 i rozmieszczeniu sił w grupach bojowych NATO w Polsce, na Litwie i na Węgrzech”.

Już w marcu 2023 roku, minister Banožić podczas niezapowiedzianej wizyty na Ukrainie powiedział, że Zagrzeb rozważa dostarczenie Kijowowi śmigłowców Mi-8 i pomocy przy rozminowywaniu. W kwietniu Chorwacja ogłosiła pomoc Ukrainie w wysokości 500 tys. euro, a także plan przekazania 14 śmigłowców Mi-8 w tym 12 Mi-8MTV-1 i 2 Mi-8T, które wycofano z użytku. W mediach społecznościowych zauważono nawet jak te maszyny miałby być przygotowywane do transportu i dokonywano w nich niezbędnych napraw, a także usuwanie emblematów przynależności do Chorwacji. W maju przybycie pierwszych śmigłowców potwierdził portal Wijskowy Kurjer, kiedy to zostały zauważone w locie nad Polską.

Croatia is completing the withdrawal and preparation of 14 Mi-8 helicopters from its own army, which it promised to transfer to Ukraine. They can be handed over to the Armed Forces as early as next month.https://t.co/t1qMsKOC2w— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2023

⚡️The 🇭🇷Croatian Mi-8MTV-1 helicopter is in service with the Air Force of 🇺🇦UkraineCroatia transferred 14 Mi-8MTV-1 and Mi-8T helicopters to Ukraine. In May, 9 helicopters arrived in Ukraine, and 5 more were brought by land transport.June 2023, Ukraine pic.twitter.com/YD2Czu5NsE— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) June 22, 2023

W kwietniu chorwacki premier Andrej Plenković, poinformował że Chorwacja otrzyma od USA 140 mln dolarów na zakup Black Hawków za oddane śmigłowce Mi-8, mówiło się że Chorwacja może zakupić aż osiem amerykańskich śmigłowców UH-60M Black Hawk. Jak podał portal Total Croatia w maju do Chorwacji dostarczono dwa śmigłowce UH-60M Black Hawk jako darowizna od USA, a Chorwacja ma jeszcze dokupić dwa takie śmigłowce.

Obecnie na wyposażeniu Chorwacji jest 10-11 śmigłowców wielozadaniowych Mi-17/171; 15 rozpoznawczo-szturmowych OH-58 Kiowa oraz 2 UH-60M , które zamówiono trzy lata temu.