Chorwacja chce kupić Leopardy 2A8. Swoje posowieckie czołgi przekaże Ukrainie

W protokole ustaleń podpisanym przez Anusica i ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa oba kraje zgodziły się także na dostarczanie na Ukrainę części zamiennych i amunicji z chorwackich zapasów. Od początku pełnoskalowej inwazji Chorwacja udzieliła Ukrainie ponad 300 milionów euro pomocy, w tym 11 pakietów wsparcia wojskowego. Według Pistoriusa pierwsze chorwackie czołgi zostaną dostarczone do Kijowa jeszcze w tym roku.

Defense Express przypomina, że pierwsza wzmianka o możliwym transferze czołgów z Chorwacji na Ukrainę za pośrednictwem systemu wymiany z Niemcami pojawiła się w lutym 2023 roku. Jednak nie wiadomo dlaczego trzeba było tak długo czekać, portal sądzi, że chodziło o najlepszą ofertę ze strony Niemiec dla Chorwacji.

Chorwacja otrzyma wsparcie finansowe od Niemiec na zakup czołgów. "Fakt, że Chorwacja zamierza wspólnie z nami nabyć czołgi Leopard 2A8, wzmacnia Niemcy jako lokalizację przemysłową i zapewnia wspólne standardy w ramach NATO" - podkreślił Pistorius, cytowany przez portal n-tv. Plan zakupu stanowi część wspólnego programu zamówień publicznych prowadzonego przez Niemcy. Zgodnie z proponowaną umową Niemcy zrekompensują Chorwacji pojazdy M-84 i M-80, zmniejszając w ten sposób całkowity koszt Leopardów 2A8. Dokładne szczegóły finansowe zakupu i harmonogram dostaw czołgów Leopard 2A8 nie zostały jeszcze ujawnione. Nabycie czołgów Leopard 2A8 sprawi, że Chorwacja dołączy tym samym do międzynarodowego wspólnego programu zamówień czołgów, do programu dołączyły już Czechy, Litwa, Szwecja, Włochy i Holandia.

Minister Anusic wyjaśnił, że deklaracja woli dotycząca przekazania czołgów i nabycia nowych Leopardów 2 umożliwia jego krajowi „pozyskanie nowego sprzętu wojskowego we współpracy z Republiką Federalną Niemiec, ważnym dla nas sojusznikiem, i tym samym pomóc Ukrainie”.

„Jest to jeden z większych i bardziej znaczących projektów modernizacyjnych chorwackiej armii, wraz ze wszystkimi projektami modernizacji chorwackich sił powietrznych i chorwackiej marynarki wojennej, osiągnęliśmy wzmocnienie naszych sił pancernych. Jak dobrze wiadomo, Leopard jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym, czołgiem produkcji niemieckiej, a Chorwacja będzie w pełni wyposażona w te czołgi” - powiedział minister Anušić

Według Ministerstwa Obrony rozmowa obu ministrów dotyczyła nie tylko wsparcia Ukrainy i wyposażenia chorwackich sił zbrojnych, ale także sytuacji na Bałkanach Zachodnich. Była to inauguracyjna wizyta Anusica w Berlinie.

W latach 90. Chorwacja odziedziczyła flotę jugosłowiańskich czołgów M-84 (jest licencjonowaną kopią radzieckiego T-72M1), które były produkowane w Jugosławii. Do 1991 roku, wyprodukowano około 300 tych czołgów. Od 2008 r. wszystkie zostały zmodernizowane do standardu M-84A4 Sniper, a od 2023 r. większość przeszła remonty i unowocześniono systemy łączności. W służbie czynnej jest jeden batalion czołgów typu M-84, ogólnie Chorwacja ma posiadać 75 czołgów M-84A4 Sniper. Kraj ma także na wyposażeniu 104 - BVP M-80A. Niedawno kraj ten nabył od USA bojowe wozy Bradley, dostarczono 44 z 89 zamówionych egzemplarzy w wariantach M2A2 ODS. Chorwacji została niedawno zatwierdzona zgoda na zakup systemów Himars M142, pozyskiwane są również bezzałogowe statki powietrzne. W kwietniu Chorwacja odebrała od Francji sześć samolotów Rafale. Była to pierwsza partia z 12 zamówionych.