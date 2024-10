Holandia stawia na czołgi. Kupi Leopardy 2A8 od Niemiec

Nie tylko Polska czy Rumunia w ostatnich miesiącach kupują czołgi, ale także inne państwa w Europie Zachodniej, co prawda tutaj kierunek zakupowy jest inny niż nasz, ale odbudowa sił pancernych następuje.

Jak podało ministerstwo obrony Holandii, kraj ten zamierza zakupić 46 czołgów Leopard 2A8 za kwotę od 1 do 2,5 mld euro z planem nabycia także sześciu dodatkowych czołgów. Zakup ten jest częścią wspólnej inicjatywy z rządem niemieckim. Dostawa pierwszych czołgów ma nastąpić w 2027 roku a ostatnich – w 2030 roku.

Sekretarz stanu Gijs Tuinman poinformował parlament holenderski o zakupie, stwierdzając, że decyzja ta jest odpowiedzią na apel NATO o zwiększenie zdolności bojowych. Inwestycja ta, wynosząca od 1 do 2,5 mld euro, została opisana w Białej Księdze Obrony z 2024. Holandia nie ma dedykowanego batalionu czołgów od 2011 roku z powodu cięć budżetowych w obronności. Nowy batalion czołgów będzie się składał z 500 osób, kombinacji istniejących i nowo zrekrutowanych sił.

Holenderskie Ministerstwo Obrony i niemiecka armia badają możliwość stacjonowania nowo utworzonego batalionu w Bergen-Hohne w Niemczech. To centrum szkoleniowe oferuje rozległe tereny do ćwiczeń i strzelnice, których holenderskie koszary nie są w stanie zapewnić, tworząc realistyczne środowisko do szkolenia batalionu.

Holandia pozbyła się własnych czołgów w 2011 r., gdy rząd zdecydował się wycofać wszystkie jednostki pancerne w ramach cięć budżetowych na obronę. Kraj sprzedał dużą część swoich czołgów Leopard 2 innym krajom, w tym Kanadzie i Finlandii. Jednak w 2016 roku, Holandia postanowiła wydzierżawić 18 czołgów Leopard 2A6 od Bundeswehry, tworząc wspólny niemiecko-holenderski 414. batalion czołgów. Decyzja ta była kompromisem między ograniczeniami finansowymi a potrzebą utrzymania zdolności obronnych w regionie. W przeszłości Holandia dysponowała nawet liczbą 445 czołgów Leopard 2A4.

Oprócz czołgów Ministerstwo Obrony bada integrację systemów bezzałogowych. Początkowo zmniejszy to liczbę potrzebnych czołgów z najczęściej zamawianych 52 sztuk do 46 sztuk. Jednak opcja na sześć dodatkowych czołgów pozostaje częścią kontraktu, a ostateczna decyzja ma zostać podjęta do 2027 r.