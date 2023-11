Dokument został opublikowany 9 listopada 2023 roku, zgodnie z procedurą programu US Foreign Military Sales (FMS), którym objęty jest sprzęt i uzbrojenie wojskowe sprzedawane za pośrednictwem amerykańskiej administracji. Aby możliwe było rozpoczecie negocjacji umowy, wniosek przesłany przez DSCA musi uzyskać aprobatę Kongresu jak i zostać zaopiniowana przez Departament Stanu. W maju parlamet Rumunii zatwierdził zakup czołgów i procedura została uruchomiona. Departament Stanu ocenia, że decyzja o sprzedaży tycz czołgów do Rumunii wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo sojuszników NATO w Europie i nie wpływa negatywnie na równowagę sił w regionie.

Czołgi mają zapewnić uzbrojenie dla jednego bataliony rumuńskiej armii. Są to 54 najnowsze pojazdy w konfiguracji M1A2 SEPv3, które powstaną poprzez przebudowę wozów M1A1. Do tego zapasowe turbiny i inne części zamienne, zdalnie sterowane moduły uzbrojenia CROWS-LP (ang Common Remote Operated Weapons Station Low Profile), karabiny maszynowe 12,7 mm oraz 7,62 mm, a przede wszystkim amunicja czołgowa. Jest to 5940 sztuk wielozadaniowej, programowalnej amunicji czołgowej 120 mm typu M1147 HEMP-T (High Explosive, Multipurpose, Tracer) , 4230 sztuk ćwiczebnej amunicji smugowej M1002 TPMP-T (ang. Target Practice Multipurpose, Tracer).

Oprócz czołgów umowa ma obejmować też cztery wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules, cztery mosty szturmowe M1110 Joint Assault Bridge i taką są liczbę samobieżnych mostów nożycowych HASB oraz pojazdów inżynieryjnych M1150 ABV . Do tego trały przeciwminowe, ładunku wydłużone i inne wyposażenie oraz sprzęt.

Do tego niesprecyzowana liczba pojazdy pomocniczych, takich jak ciężkie ciągniki siodłowe M1300 wraz z przyczepami do przewozu pojazdów gąsienicowych, ciężarówki M978A4, cysterny M107A1 i M1120). Pakiet obejmuje także niezbędne wsparcie logistyczno-szkoleniowe, części zamienne, symulatory oraz osprzęt obsługowy.

Cały ten sprzęt pozwoli przezbroić 1/5 batalionów czołgów, znajdujących się w dyspozycji rumuńskich sił zbrojnych. Obecnie podstawowe czołgi Forţele Terestre Române, czyli Rumuńskich Sił Lądowych, to wozy TR-85 i TR-85M1. Są to głęboko zmodernizowane pojazdy na bazie mającego już grubo ponad pół wieku czołgu T-55, uzbrojonego w archaiczną armatę gwintowaną kalibru 100 mm. Przezbrojenie jednego batalionu na pojazdy amerykańskie Abrams to ogromny skok generacyjny ale też spore wyzwanie szkoleniowe, technologiczne i finansowe.

Warto też odnotować, że jeśli Rumunia pozyska pojazdu M1A2 SEPv3, to stanie się trzecim obok Polski i Ukrainy europejskim użytkownikiem czołgów Abrams. Największym w Europie użytkownikiem, oczywiście oprócz US Army, będzie Polska, która zamówiła 116 używanych wozów M1A1 Abrams i najnowszych 250 M1A2 SEPv3.