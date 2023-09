Co ciekawe, wszystkie trzy czołgi uzbrojone są w armatę 120 mm. Abrams i Leopard wykorzystują nawet dwie wersje tej samej niemieckiej armaty RH-120 firmy Rheinmetall o lufie długości 44 kalibrów. Koreański czołg uzbrojony jest w krajową armatę CN08, której długość lufy wynoszącej 55 kalibrów. W każdym z nich zastosowano dodatkowo sprzężony z armatą karabin maszynowy i drugi, umieszczony na stropie wieży. Powstały też w klasycznym układzie z przedziałem kierowcy z przodu, bojowym w środku i silnikiem umieszczonym z tyłu.

Leopard 2PL

Leopard 2PL powstał na bazie pierwszego europejskiego czołgu III generacji, czyli Leopard 2A4. Maszyna miała łączyć wysoką manewrowość, siłę ognia i ochronę załogi. Bazowy wariant ważył 55,1 tony i stanowił standard zadowalający w latach osiemdziesiątych, gdy wszedł do służby.

Modernizacja do wersji Leopad 2PL spowodowała wzrost masy 59,2 tony. Przede wszystkim w związku ze wzmocnieniem opancerzenia wieży. Armatę dostosowano do nowocześniejszej, bardziej skutecznej amunicji przeciwpancernej DM63A1 oraz programowanych, odłamkowo-burzących pocisków DM11. Zastosowano również elektryczny mechanizm obrotu wieży i ruchu armaty w miejsce starszego systemu hydraulicznego.

Działonowy i dowódca otrzymali polskie kamery termowizyjne III generacji KLW-1 Asteria produkcji PCO. Dodatkowo głowica optyczna PERI R17A1 została zmodyfikowana do wersji z dalmierzem laserowym, takiej samej jak w najnowszych czołgach Leopard 2A7. Natomiast kierowca otrzymał nowy dzienno-nocny system obserwacji, wyposażony m.in. w kamerę cofania KDN-1 Nyks produkcji PCO. Podniosło to znacznie możliwości ogniowe oraz ochronę pojazdu w obrębie wieży. Niestety nie zastosowano dodatkowego opancerzenia kadłuba. Mimo to możliwości bojowe pojazdu zostały znacznie poprawione.

M1A1 Abrams

Polska pozyskała wozy zmodyfikowane dla US Marines do standardu M1A1 FEP (Firepower Enhancement Package). Warto odnotować, że M1A1 to czołg, którego opancerzenie składa się z elementów stalowych oraz płyt ze zubożonego uranu. Amunicja armatnia umieszczona jest w odseparowanym magazynie, co chroni załogę w wypadku jej wybuchu. Wszystko do znacznie podnosi poziom ochrony, szczególnie w przypadku trafienia w magazyn amunicji, który zbudowano tak, że energia eksplozji jest kierowana poza pojazd. Stąd nie zdarza się w tych pojazdach „latająca wieża”. Masa pojazdu to 61,3 tony, ale dzięki silnikowi turbinowemu, podobnemu do stosowanych w śmigłowcach, można uzyskać wysoką prędkość, choć dynamiką jazdy Abrams ustępuje polskim Leopardom. Polska jest pierwszym krajem europejskim uzbrojonym w czołgi Abrams. Docelowo do naszego kraju mają trafić również najnowsze wozy Abrams w wersji M1A2 SEP v3, czyli najnowszy wariant eksploatowany obecnie przez US Army.

2 Black Panther

Koreański pojazd K2 powstał na bazie doświadczeń ze wcześniejszym czołgiem K1. Jest ze wszystkich trzech polskich czołgów najmłodszy i najlżejszy, gdyż jego masa to 55 ton. Wynika to z koncepcji koreańskiej, która wymagała, aby mógł on poruszać się po mostach o takiej nośności. Żeby oszczędzić masę, ograniczono opancerzenie boczne i tylne, zapewniając wysoki poziom ochrony przede wszystkim na wieży i z przodu kadłuba.

Rozwiązanie to jest krytykowane, zwłaszcza w Europie, gdzie walka nie odbywa się na górskich przełęczach czy w wąwozach, ale w terenie bardziej otwartym i pozwalającym na wymanewrowanie przeciwnika. Zaletą K2 jest natomiast dobra armata, wysoka mobilność i dynamika jazdy z prędkością do 70 km/h. Obecnie napędow stanowi silnik wysokoprężny MTU MT883 Ka-501 o mocy 1500 KM lub południowokoreański DV27K również o mocy 1500 KM.

Doświadczenia eksploatacyjne oraz ćwiczenia w najbliższym czasie z pewnością pozwoli na porównanie możliwości terenowych, trakcyjnych i bojowych wszystkich trzech wozów.