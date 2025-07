Trump w ostrych słowach o Putinie. „Opowiada nam bzdury”

Spis treści

Zgrzyty na linii Waszyngton - Moskwa

Relacje na linii Waszyngton - Moskwa wydają się coraz bardziej napięte, co potwierdzają ostanie wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Władimira Putina. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie szczędził gorzkich słów pod jego adresem. Stwierdził nawet, że rosyjski przywódca „Opowiada nam bzdury”. Najwyraźniej rozczarowania Putinem przełożyły się też na decyzję o dalszym wsparciu militarnym dla Ukrainy. Trump potwierdził, że zatwierdził wysłanie broni defensywnej na Ukrainę. Jak sam powiedział: „Chcemy (wysłać) broń defensywną, bo Putin nie traktuje odpowiednio życia ludzkiego. Zabija zbyt wielu ludzi. Więc wysyłamy broń defensywną Ukrainie i zatwierdziłem to”.

Prezydent USA podkreślił również, że Waszyngton przekazał Kijowowi najlepszą broń, a Ukraińcy wykazują się odwagą w walce. Dodał, że także Europejczycy udzielili Ukrainie dużego wsparcia. W tle tych wszystkich informacji pojawia się również wątek dodatkowych systemów Patriot dla Ukrainy, które mogłyby odegrać istotną rolę w ochronie przestrzeni powietrznej nad jej terytorium.

Trump obiecał Ukrainie Patrioty?

Agencja Axios donosi, że Donald Trump obiecał Ukrainie systemy obrony powietrznej Patriot, ale pod pewnym warunkiem. Chce, by broń pochodziła z innych krajów niż Stany Zjednoczone. Trump w tej sprawie ma naciskać na Niemcy. Według źródeł Axiosa, prezydent USA obiecał Ukrainie 10 systemów przechwytujących Patriot, co jest liczbą mniejszą niż planowano przed przeglądem rezerw amerykańskiego uzbrojenia. Przegląd ten spowodował wstrzymanie dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej na Ukrainę.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz miał zadzwonić do Trumpa przed poniedziałkową zapowiedzią, prosząc o wznowienie dostaw. Źródła portalu Axios twierdzą, że Merz zadeklarował gotowość Niemiec do zakupu systemów Patriot od USA i przekazania ich Kijowowi. Trump zaproponował natomiast, by Berlin sprzedał Ukrainie jeden ze swoich systemów Patriot, a USA i kraje europejskie wspólnie zrefundują koszty tego zakupu. Mimo braku porozumienia, rozmowy w tej sprawie mają być kontynuowane. Warto jednak zwrócić, że na początku lipca dziennik Bild donosił, że niemiecki rząd już kilka tygodni temu wystosował do ministra obrony USA, Pete’a Hegsetha, formalny wniosek o zgodę na dostarczenie dwóch baterii Patriot Ukrainie. Jak informował, sprzęt miałby opłacony przez Berlin. Niewykluczone więc, że władze obydwu państw dojdą do jakiegoś porozumienia w kwestii Patriotów dla Ukrainy.

Trump: “Putin showers us with bullshit. It sounds nice but means nothing. I’m very seriously considering sanctions against Russia. I’m not happy with Putin—he’s killing a lot of soldiers, his own and theirs. We’ve given the Ukrainians the best weapons ever made.” pic.twitter.com/8WgaWY9pIF— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 8, 2025

Relacje USA z Izraelem i Strefą Gazy

Podczas wtorkowego posiedzenia gabinetu oprócz kwestii ukraińskiej, Trump zapowiedział ponowne spotkanie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, aby omówić sytuację w Strefie Gazy. Amerykański wysłannik na Bliski Wschód, Steve Witkoff, wyraził nadzieję na osiągnięcie porozumienia w sprawie 60-dniowego zawieszenia broni w Strefie Gazy do końca tygodnia.

Zmiana w Relacjach Handlowych z Unią Europejską

Trump wyraził również przekonanie, że Unia Europejska zaczęła traktować Stany Zjednoczone „bardzo miło”. Zauważył, że prowadzone są rozmowy na temat handlu, i zapowiedział wysłanie pisma do UE w sprawie taryf. „Do niedawna traktowali nas bardzo źle. Teraz traktują nas bardzo miło, to jakby inny świat” – ocenił Trump. Minister finansów Scott Bessent poinformował, że USA otrzymały w tym roku z ceł około 100 mld dolarów, a do końca roku kwota ta może wzrosnąć do 300 mld dolarów.

Stosunki z Chinami i Nowa Partia Elona Muska

Trump wspomniał również o dobrych stosunkach z Chinami i częstych rozmowach z przywódcą Xi Jinpingiem. Odnosząc się do ogłoszenia przez Elona Muska nowej partii politycznej, ocenił, że nie martwi się tym, a trzecie partie w amerykańskim systemie politycznym „zawsze działały na jego korzyść”.

Kontrola Nad Waszyngtonem?

Na koniec, Trump poinformował, że jego administracja rozważa przejęcie kontroli nad stolicą USA – Waszyngtonem (Dystryktem Kolumbii). Szefowa jego gabinetu, Susie Wiles, jest w kontakcie z burmistrzynią miasta, Muriel Bowser, w sprawie przestępczości.