Tajwan, który cały czas obawia się chińskiego ataku na wyspę, rozpoczął remont pasów startowych w swoich bazach wojskowych. Według doniesień lokalnych mediów, pasy startowe w siedmiu bazach sił powietrznych zostaną poszerzone do 60 metrów, aby skrócić czas naprawy i startu po ataku rakietowym ze strony Chin. Obecna szerokość siedmiu niezidentyfikowanych lądowisk wojskowych na wyspie waha się od 45 do 50 metrów. Tym samym w razie ataku taki poszerzony pas startowy zapewniłby dalszy star samolotów bojowych.

Jak napisał tajwański Liberty Times, przed podjęciem decyzji o remontach pasów startowych, tajwańskie Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło dokładną ocenę przed podjęciem decyzji, konsultując się ze stroną amerykańską.

Tajwan cały czas czeka na amerykańską broń

Od czasu wizyty N. Pelosi na Tajanie, wyspa cały czas spotyka się z agresywnymi działaniami Chin czy to przez ćwiczenia morskie, czy to przez ciągle patrole chińskich samolotów. Bezpieczeństwo Tajwanu jest w dużej części oparte na amerykańskim sprzęcie zbrojeniowym, które kupuje wyspa. Według wyliczeń Tajwan czeka na broń o wartości około 19 miliardów dolarów, którą Stany Zjednoczone sprzedały, ale jeszcze nie dostarczyły wyspie. Tajwan obecnie czeka na taką broń jak wyrzutnie HIMARS, które zamówił w 2020 roku w liczbie 11 wyrzutni, by następnie w 2022 roku, dokupić jeszcze 18 szt., co daje w sumie 29. 22 stycznia, dowództwo sił zbrojnych Tajwanu poinformowało, że w tym roku przybędzie 11 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych M142 HIMARS.

Kolejnym zamówieniem jest samolot F-16 Block 70. Tajwan zakupił 66 samolotów wraz z modernizacją starszych posiadanych już przez wyspę samolotów do standardu F-16V. Tajwan miał otrzymać pierwsze maszyny pod koniec zeszłego roku, jednak wyniku problemów technicznych oraz problemów z łańcuchami dostaw spowodowanymi przez COVID-19, Tajwan otrzyma pierwsze samoloty w tym roku, a zamówienie ma zostać zrealizowane do 2026 roku. Według harmonogramu na rok 2024, 65 pilotów zostanie wysłanych do USA na całoroczne specjalistyczne szkolenie taktyczne.

Następnym zamówieniem, na które czeka Tajwan są czołgi Abrams. USA zgodziły się sprzedać 108 czołgów na Tajwan w lipcu 2019 r. Według Ministerstwa Obrony Tajwanu odbiór pierwszych 38 czołgów M1A2T Abrams nastąpi jeszcze w tym roku i ma nastąpić w maju. Wojska lądowe otrzymają 38 czołgów M1A2T w 2024, 42 w 2025 i 28 w 2026.

Poza tym jak poinformowało dowództwo sił zbrojnych Tajwanu, wyspa otrzyma 200 dodatkowych pocisków Javelin, a także 1240 ppk BGM-71 TOW-2B RF.

W ostatnich latach Stany Zjednoczone doradzały Tajwanowi nabycie wyłącznie asymetrycznych systemów uzbrojenia z myślą o mobilności i precyzji w walce z inwazją morską Chin w ramach „strategii jeżozwierza”, która ma powstrzymać Chiny przed blokadą lub wręcz inwazją. Strategia ma polegać na użyciu mniej licznej, ale bardzo skutecznej broni do walki z większymi siłami wroga. Pomysł ten jest oparty o analizę doświadczeń wojny na Ukrainie, gdzie przy użyciu ppk czy też granatników ppanc Ukraińcy odnosili sukcesy w niszczeniu czołgów przeciwnika.

Rozpoczął się pobór do wydłużonej służby wojskowej

25 stycznia na Tajwanie pierwsza grupa 670 rekrutów rozpoczęła obowiązkową służbę wojskową po wydłużeniu okresu poboru z czterech miesięcy do roku. Jest to następstwem decyzji, która została ogłoszona w 2022 roku przez prezydent Tsai Lang-wen. Poprzedni system wojskowy został określony przez prezydent jako nieskuteczny i niewystarczający, ponieważ podnoszono argument, że przez cztery miesiące rekruci nie są w stanie niczego sensownego się nauczyć. Nowy plan zakłada bardziej intensywne szkolenie obejmujące ćwiczenia strzeleckie, szkolenie bojowe stosowane przez siły amerykańskie oraz obsługę różnych systemów broni w tym rakiet przeciwpancernych i rakiet przeciwlotniczych Stinge.

Kryzys w Cieśninie Tajwańskiej jeszcze w tym roku?

Jak podał portal The Hill, bazując na sondażu przeprowadzonym przez Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), w którym zapytano 87 czołowych amerykańskich i tajwańskich ekspertów w dziedzinie stosunków o ich oczekiwania na przyszłość, to większość ekspertów stwierdziła, że ich zdaniem kryzys w Cieśninie Tajwańskiej jest prawdopodobny w 2024 roku, a chińska blokada lub „kwarantanna” wyspy jest postrzegana jako najbardziej prawdopodobny scenariusz. Około trzy czwarte ekspertów amerykańskich i dwie trzecie ekspertów tajwańskich stwierdziło, że ciągłe wysiłki na rzecz stabilizacji stosunków USA-Chiny nie zapobiegną takiemu kryzysowi.

W badaniu wprowadzono rozróżnienie pomiędzy „kwarantanną” a „blokadą”. Według raportu kwarantanna wobec Tajwanu to „dławienie szlaków” handlowych przez chińskie podmioty niemilitarne – sygnalizowałaby plan wywarcia nacisku.

Blokada militarna ze strony Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej prawdopodobnie sygnalizowałaby cel „wymuszenia natychmiastowego zjednoczenia w ciągu najbliższych pięciu lat”.

Chińska inwazja na Tajwan bardzo kosztowna

Według szacunków Bloomberg Economics, chińska inwazja na Tajwan kosztowałaby światową gospodarkę 10 bilionów dolarów, co stanowi 10% światowego PKB, czyli więcej niż wojna na Ukrainie, pandemia Covid-19 i światowy kryzys finansowy w 2009 roku.

Jak prognozuje Bloomberg Economics w dwóch scenariuszach zakładających wojnę oraz samą blokadę. W pierwszym scenariuszu gdy Chiny najeżdżają Tajwan i wciągają USA w regionalną wojnę, a Chiny nakładają blokadę i zrywają handel Tajwanu ze światem, to PKB Tajwanu spadnie w pierwszym roku o 40%. Pierwszym roku PKB Chin zaś spadnie o 16,7%, a PKB Stanów Zjednoczonych spadnie o 6,7%. Światowy PKB spadnie o 10,2% w pierwszym roku, a największe szkody poniosą Korea Południowa, Japonia i inne gospodarki Azji Wschodniej – jak pisze portal.

W przypadku drugiego scenariusza, gdy Chiny zablokowałyby Tajwan na okres jednego roku, to Tajwan odnotowałby w pierwszym roku spadek PKB o 12,2% zaś PKB Chin, Stanów Zjednoczonych i całego świata spadnie w pierwszym roku odpowiednio o 8,9%, 3,3% i 5%.