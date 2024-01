Tajwan szykuje się do wysłania pilotów na szkolenie do USA. Piloci będą ćwiczyć, by latać na zamówionych F-16

Tajwan dość mocno wyczekuje na swoje zamówione samoloty F-16V Block 70, które odmłodzą znacząco flotę powietrzną Tajwanu. Wiadomo już, że w tym roku Siły Powietrzne Tajwanu wyślą 65 pilotów na szkolenie do USA – jak podał Taiwan News.

i Autor: Siły Powietrzne Tajwanu F-16 Tajwanu