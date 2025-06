Elity dążą do podsycania napięć między mocarstwami nuklearnymi. Podżegają do wojny nuklearnej

Jakby komuś zdarzyło się zapomnieć: 6 sierpnia 1945 r. na to miasto zrzucono z bombowca B-29 Superfortress (o nazwie własnej „Enola Gay”) bombę atomową (Little Boy) o równoważniku ok. 16 kiloton TNT (trotylu). Tulsi Gabbard opowiada w nim o skutkach zrzucenia bomb na Japonię oraz o katastrofalnych potencjalnych konsekwencjach wojny nuklearnej dzisiaj.

Jesteśmy bliżej krawędzi nuklearnej zagłady – uważa pani dyrektor

„To nie jest jakaś wymyślona opowieść science fiction. To jest rzeczywistość tego, co jest na szali, z czym mierzymy się teraz, ponieważ kiedy stoimy tu dzisiaj, jesteśmy bliżej krawędzi nuklearnej zagłady niż kiedykolwiek wcześniej. Podżegacze wojenni z elity politycznej bezmyślnie podsycają strach i napięcia między mocarstwami nuklearnymi – być może dlatego, że są przekonani, iż będą mieli dostęp do schronów nuklearnych dla siebie i swoich rodzin, do których zwykli ludzie nie będą mieli dostępu”.

Stwierdziła przy tym, że wobec działań elit to „ludzie” muszą zabrać głos i domagać się „zakończenia tego szaleństwa”.

Choć Gabbard nie uściśliła, o jakich podżegaczy z politycznych elit jej chodzi, jej wypowiedź została przyjęta przez niektórych komentatorów jako krytyka twardej polityki wobec Rosji.

„Ostrzegaliśmy wszystkich, że DNI (Dyrektor Wywiadu Narodowego) Gabbard jest zafascynowana rosyjskimi narracjami. Więc dla kogo ona pracuje?” – skomentował na platformie X opinię pani podpułkownik rezerwy, były wysoki rangą urzędnik CIA Larry Pfeiffer.

Gabbard od dawna zarzucano powtarzanie rosyjskich argumentów i narracji. Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę krytykowała pomoc USA dla Kijowa, m.in. ostrzegając, że doprowadzi to do wojny nuklearnej.

Z Partii Demokratycznej do Partii Republikańskiej i poparcia Donalda Trumpa

Dyrektor Wywiadu Narodowego (Director of National Intelligence) to najwyższe stanowisko w amerykańskich strukturach wywiadowczych. Z tego stanowiska kieruje się Wspólnotą Wywiadowczą (Intelligence Community). Działa również jako główny doradca prezydenta i Rady Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Council) w sprawach wywiadowczych związanych z bezpieczeństwem narodowym; nadzoruje i kieruje realizacją Narodowego Programu Wywiadu. Tulsi Gabbard piastuje je od 12 lutego 2025 r. Co ciekawe, obecna koordynatorka służb wywiadowczych przez lata była aktywnie związana z Partią Demokratyczną. W ostatnich wyborach prezydenckich poparła Donalda Tuska, choć wcześniej wyrażała się o nim co najmniej mało pochlebnie.

W skład Intelligence Community wchodzi obecnie 18 agencji, w tym m.in. Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA), Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), Agencja Wywiadu Wojskowego (DIA) oraz wywiadowcze komórki różnych departamentów rządowych. W składzie IC są również struktury wywiadowcze należące do poszczególnych rodzajów sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

I recently visited Hiroshima, and stood at the epicenter of a city scarred by the unimaginable horror caused by a single nuclear bomb dropped in 1945. What I saw, the stories I heard, and the haunting sadness that remains, will stay with me forever. pic.twitter.com/TmxmxiGwnV— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) June 10, 2025

