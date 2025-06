Doktryna jądrowego odstraszania czy jądrowego straszenia? Strachy na lachy czy realne zagrożenie?

Swoje lata już mam. Gdy rodzice ćwiczyli, na poważnie, jesienią 1962 r. ewakuację do schronów, to nie miałem pojęcia, że światu tylko krok do wojny jądrowej. W 1984 r. w TVP wyemitowano film „Nazajutrz”. O wojnie jądrowej. Zapowiadano go przez tydzień. Radio, telewizja i prasa grzmiały o „pershingach” i zagrożeniu światowego pokoju wojną, którą chce wywołać zgniły Zachód. Jądrową, rzecz jasna. Teraz znów słyszy się, że świat przybliżył się do nuklearnej zagłady. Zagrożenie może wyjść z Rosji – mówi się na Zachodzie. Zachód dąży do rozpętania wojny jądrowej – trąbią medialne przekaźniki w Rosji. Rzecz w tym, że jakoś Zachód nie werbalizuje tych zamiarów, za to Rosja się z tym nie kryje. Tak jądrowe odstraszanie może stać się jądrowym straszeniem…

