Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla została Japońska Federacja Kół Ofiar Bomb Atomowych

Do Pokojowej Nagrody Nobla przyznawanej w roku 2024 zgłoszono (do 31 stycznia) 286 kandydatów (197 osób prywatnych, 89 organizacji). Norweski Instytut Noblowski ujawni nominowanych dopiero po 50 latach. Nagrodę przyznano Nihon Hidankyo, czyli Japońskiej Federacji Kół Ofiar Bomb Atomowych (Japan Confederation of A- and H-bomb Sufferers Organizations),

i Autor: kolaż abe