Wielka Brytania ograniczy współpracę wywiadowczą z USA? Napięcie rośnie

Relacje Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi uległy pogorszeniu za prezydentury Donalda Trumpa. Portal Politico donosi, że brytyjscy eksperci ds. bezpieczeństwa narodowego rozważają ograniczenie wymiany informacji wywiadowczych z USA, co dotychczas było jednym z filarów specjalnych stosunków między tymi państwami. Decyzje Trumpa, takie jak wstrzymanie informacji dla Ukrainy i ujawnienie poufnych danych przez doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Michaela Walta poprzez dodanie dziennikarza do rozmowy urzędników, podczas której poruszano temat ataku na rebeliantów Huti w Jemenie, wzbudziły obawy o bezpieczeństwo i "swobodny stosunek administracji do delikatnych kwestii".

