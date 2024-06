Węgierskie BTR-80A radzieckiej produkcji teraz będą służyć w serbskiej armii

Planuje się, że do końca bieżącego roku 30 BTR-80A zostanie wyremontowanych, po czym trafią do wspomnianego batalionu. VS modernizuje się i wzmacnia potencjał. Serbia klasyfikowana jest obecnie w światowym rankingu Global Firepower na 56. miejscu. Węgry, od których kupiła transportery zajmują 51. miejsce.

W 2023 r. Belgrad kupił, m.in. 11 rosyjskich śmigłowców Mi-35 od Cypru, a od Rosji system antydronowy. SV ostatnio otrzymała chińskie drony CH-95 oraz również chińskiej produkcji system obrony powietrznej FK-3. Na początku kwietnia bieżącego roku – przypomina PAP – prezydent Serbii Aleksandar Vuczić uzgodnił z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem zakup wielozadaniowych myśliwców Dassault Rafale.

„Krytycy dozbrajania Serbii twierdzą, że sprzedaż zaawansowanych francuskich samolotów mogłaby skłonić Vuczicia do interwencji wojskowej w sąsiednim Kosowie” – oceniała agencja Associated Press, komentując zakupy serbskich władz.

Serbia utraciła kontrolę nad Kosowem po kampanii zbrojnej NATO w 1999 r. i odmawia uznania ogłoszonej w 2008 r. niepodległości swojej byłej prowincji. Oba państwa oskarżają się wzajemnie o dążenie do konfliktu zbrojnego i eskalację napięć.

BTR-80A to transportery, które do produkcji weszły w 1984 r. „A” jest modernizacją „80” – ma m.in. wzmocnione opancerzenie. Z kolei „80” to modernizacja BTR-70.

Według producenta (Arzamaska Fabryka Maszyn) cechą szczególną BTR-80A jest całkowicie nowy system uzbrojenia. Pojazd uzbrojony jest automatyczne działko 2A72 kal. 30 mm i współosiowy kaem kal. 7,62 mm. Zainstalowanie takiego działka znacznie (dwukrotnie) zwiększyło skuteczność bojową transportera opancerzonego. BWP jest wyposażony w celowniki dzienne i nocne oraz system odpalania granatów dymnych. BTR-80A może działać w warunkach skażenia promieniotwórczego. Obsługuje go 2-osobowa załoga. Pod pancerzem transporter może przewieźć 8 żołnierzy. Słabą stroną maszyny jest jej silnik. Pojazd przy masie własnej 14 ton napędzany jest silnikiem wysokoprężnym, o mocy 260 KM (nasz KTO Rosomak ma silnik o mocy 610 KM).

Dodajmy, że umowa o sprzedaży węgierskich BWP-ów Serbii została zawarta na początku tego roku. Wozy Budapeszt otrzymał od Rosji na początku lat 90. w ramach spłaty długu. BTR-80A nie odpowiadają już długoterminowym potrzebom obronnym Węgier.

Dla Węgier – jak powiedział po podpisaniu umowy minister obrony Krystof Szalay-Bobrownicki – „Serbia jest ważnym sąsiadem i strategicznym partnerem Węgier”. Oba państwa mają zawarte porozumienie o współpracy w dziedzinie obronności, w tym w kwestiach wojskowo-technicznych...