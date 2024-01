O udzieleniu zgodny informuje agencja DSCA (Defense Security Cooperation Agency), odpowiedzialna za prigramy związane z pomocą USA dla sojuszników. Prisztina chce pozyskać 24 wyrzutnie LWCLU (ang. Light Weight Command Launch Unit) oraz 246 pocisków w wersji FGM-148F, pakiet szkoleniowy i logistyczny.

Zezwolono na sprzedaż do Republiki Kosowa lekkiej broni przeciwpancernej, w związku z rozbudową zdolności obronnych tego kraju. Dotyczy to przede wszystkim obrony przez Serbią, która rości sobie prawo do terytorium Kosowa. Komentujący sprawę poseł rządzącej w Kosowie partii Vetevendosje Armend Muja miał stwierdzić, że państwo kupiło "jeden pocisk na każdy czołg w arsenale Serbii". Prezydent Serbii Aleksandar Vučić oświadczył, że decyzja USA jest dla Belgradu "rozczarowaniem", ale razem z amerykańskimi partnerami będzie starał się "utrzymać relacje pomiędzy państwami", jak informują lokalne media.

Produkowany wspólnie przez amerykańskie firm Raytheon i Lockheed Martinm w ramach spółki joint venture Javelin JV, system FGM-148 Javelin to jeden z najpopularniejszych typów przenośnych wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych w siłach zbrojnych USA i ich sojuszników, nie tylko w NATO. Funkcjonuje on na zasadzie „odpal i zapomnij”, co oznacza, że po oznaczeniu celu i odpaleniu rakieta działa już samodzielnie, naprowadzając są z wykorzystaniem głowicy termowizyjnej. Javelin może atakować cele zarówno z przedniej, jak i z górnej półsfery. Maksymalny zasięg skutecznego ognia przekracza 4 km. Tandemowa głowica, szczególnie atakując z góry, radzi sobie ze wszystkimi czołgami produkcji rosyjskiej.

Wśród największych użytkowników jest np. Ukraina, która otrzymała bardzo dużą liczbę rakiet i wyrzutni zarówno przed rosyjska inwazją jak też w jej trakcie. To właśnie dla ochrony przed atakiem pocisków Javelin z góry Rosjanie zaczęli instalować różnego typu „daszki” na swoich czołgach. System potwierdził w warunkach bojowych dużą skuteczność i prostotę obsługi, co wpłynęło m.in. na wprowadzenie ich na uzbrojenie polskich Wojsk Obrony Terytorialnej.