Bartosz Mateusz Śliwa nowym prezesem PZL-Świdnik. Zakłady kontynuują plan rozwoju przemysłowego

W PZL-Świdnik zaszły istotne zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych.

Bartosz Mateusz Śliwa został powołany na prezesa zarządu, a jego doświadczenie ma wzmocnić potencjał firmy.

W skład zarządu weszli również Eva Usó Enrique, Grzegorz Wyszyński i Mariusz Wawron.

Zmiany w PZL-Świdnik

24 października 2025 roku Rada Nadzorcza PZL-Świdnik podjęła decyzję o powołaniu Bartosza Mateusza Śliwy na stanowisko prezesa zarządu. Od 2017 roku Śliwa był członkiem zarządu, odpowiedzialnym za sferę produkcyjną zakładów. Z firmą związany jest od 2013 roku, a od 2022 roku pełni również funkcję dyrektora zakładu produkcyjnego struktur lotniczych we włoskim Brindisi w ramach koncernu Leonardo.

Nowy prezes posiada bogate doświadczenie w obszarze produkcji przemysłowej, zarządzania procesami, logistyki, cyfrowej transformacji oraz automatyzacji. Wiedzę zdobywał nie tylko w sektorze lotniczym, lecz także w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie uczestniczył w projektach typu greenfield w Europie. Jego doświadczenie biznesowe i międzynarodowe ma wzmocnić potencjał organizacji oraz przyczynić się do realizacji nowych projektów PZL-Świdnik.

Czteroosobowy zarząd z zapleczem eksperckim

Wraz z powołaniem Bartosza Mateusza Śliwy, w skład zarządu PZL-Świdnik wchodzą również: Eva Usó Enrique, Grzegorz Wyszyński i Mariusz Wawron. Eva Usó Enrique od 2022 roku pełni funkcję dyrektora finansowego spółki. Jest inżynierem i specjalistką z tytułem Corporate MBA, posiadającą bogate doświadczenie w sektorze lotniczym, zdobywane od 2009 roku w strukturach Leonardo S.p.A. Odpowiada za kontrolę biznesową, administrację, podatki oraz działania skarbowe, a także uczestniczy w strategicznych inicjatywach firmy.

Grzegorz Wyszyński, związany z PZL-Świdnik od 2019 roku, pełni funkcję dyrektora ds. polskich programów śmigłowcowych. Ma wieloletnie doświadczenie w branży lotniczej, również w strukturach Leonardo, gdzie pracuje od 2011 roku. Odpowiada za relacje z krajowymi klientami i rozwój programów śmigłowcowych w Polsce. Mariusz Wawron, w PZL-Świdnik od 2010 roku, jest dyrektorem ds. prawnych, korporacyjnych i zgodności. Specjalizuje się w aspektach prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora obronnego oraz w transakcjach związanych z dostawami sprzętu wojskowego i cywilnego.

Kontynuacja rozwoju zakładów i współpracy z Siłami Zbrojnymi RP

Nowy zarząd PZL-Świdnik planuje dalszy rozwój zdolności produkcyjnych zakładów, poszerzanie oferty produktowej i usługowej oraz zwiększanie udziału firmy w krajowych programach śmigłowcowych. Celem jest utrzymanie pozycji strategicznego partnera dla polskich instytucji rządowych i wojskowych.

W komunikacie podkreślono, że PZL-Świdnik odpowiada na rosnące wymagania przemysłu obronnego poprzez inwestycje w kompetencje, rozwój współpracy z krajowym łańcuchem dostaw oraz działania wzmacniające suwerenność i odporność państwa. Firma zamierza kontynuować współpracę z Siłami Zbrojnymi RP, zapewniając kompleksowe wsparcie techniczne i operacyjne.

Program AW149 przykładem rozwoju kompetencji i inwestycji

Jednym z kluczowych projektów PZL-Świdnik pozostaje program AW149, który, jak podkreśla spółka, przyniósł wymierne korzyści w postaci rozwoju nowych umiejętności przemysłowych oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych zakładów. Program ten stanowi fundament dla dalszego rozwoju krajowych programów śmigłowcowych i umacnia pozycję firmy w strukturach Leonardo oraz w sektorze obronnym Polski.