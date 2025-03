Jak podkreślił podczas swoich wystąpień prezes Libucha, PZL-Świdnik i szerzej koncern Leonardo do którego należą te zakłady, są obecne w procesie szkolenia nowych pilotów, mechaników czy nawigatorów. Jak mówił - „Przypominam, że jeszcze wciąż 60% śmigłowców latających w siłach zbrojnych RP to są śmigłowce wyprodukowane w Świdniku. Chcemy na przyszłość partycypować w tym, co gdzieś tam jest zarysowane już w postaci postępowania na nowy system szkoleniowy, który jest kompleksowy”.

Zwrócił też uwagę, że PZL- Świdnik obecny jest „w dwóch światach”, czyli w świecie podstawowego szkolenia lotniczego jeśli chodzi o śmigłowce, ale równie konwertowania, wdrażania nowych platform. Należy przypomnieć, ze to ze Świdnika pochodzą śmigłowce jednosilnikowe SW-4 Puszczyk i nadal stosowane dwusilnikowe Mi-2, na których szkolą się piloci z Dęblina. Ale te same zakłady dostarczają te najnowsze obecne dziś w Siłach Zbrojnych RP wiropłaty, jakimi są AW-101 i AW149.

Tu warto zaznaczyć, że podczas tej samej konferencji, zakłady PZL-Świdnik pochwalił gen. bryg. Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia, mówiąc - „Pamiętajmy, że już teraz trwają i realizowane są umowy, chociażby AW 149 dostarczone przez PZL Świdnik. Tutaj dziękujemy serdecznie wykonawcy, bo nie tylko dostarczane są terminowo, ale z wyprzedzeniem harmonogramu dostaw. I tutaj naprawdę wielkie słowa uznania. Życzę, aby pozostałe podmioty znajdowały również możliwość dostarczenia płynnego zgodnie z wcześniej podpisanymi harmonogramami, sprzętu dla wojska, bo wojsko tego potrzebuje”.

Należy na te słowa szefa Agencji Uzbrojenia zwrócić uwagę, bo nie słyszałem jeszcze, żeby jakiegoś producenta pochwalił za wyprzedzenie harmonogramu dostaw. Takie okoliczności są widocznie zdarzeniem wyjątkowym. Jednocześnie gen. Kuptel zaznaczył, że ma świadomość tego, iż rosnąca liczba statków powietrznych we flocie śmigłowcowej wymaga skutecznego systemu szkolenia. Obecnie trwa procedura pozyskiwania systemu szkolenia dla pilotów śmigłowców, który zawiera również lekkie, dwusilnikowe śmigłowce szkolno-bojowe. Ale również trwa proces wprowadzania nowych maszyn do służby. Oba muszą przebiegać równolegle i płynnie.

Prezes PZL-Świdnik nie zapomina ani o jednym, ani o drugim elemencie. Jak powiedział podczas dyskusji - "Jest element szkolenia, który związany jest z wdrożeniem nowej platformy i tak jak przy AH-64, taki element pakietu szkoleniowego jest przy AW-101 i jest też przy AW-149. Opiera się on głównie o siły i środki dostawcy. Jest takim doszkalaniem tak naprawdę, czy konwertowaniem na dany typ już wyszkolonych ludzi. To jest jeden element, i oczywiście w tym elemencie, zwłaszcza w programie AW 149, jesteśmy bardzo mocno rozwinięci. Tam jest dostarczane nie tylko samo szkolenie dla personelu latającego, dla personelu naziemnego, ale również urządzenia szkoleniowe, symulatory, baza do tego. W takiej koncepcji dosyć mobilnego rozwiązania, które użytkująca maszyny jednostka będzie sama realizować.”

Natomiast obecnie uwaga jest skierowana na drugi, czy raczej chronologicznie pierwsz etap szkolenia. Jak powiedział prezes Jacek Libucha, kształtowany jest „świeży narybek”, który dopiero jest szkolony do zadań pilotów, techników, mechaników, nawigatorów. Podkreślił też - „To jest zupełnie inny rodzaj szkolenia i to jest też to miejsce, gdzie my jesteśmy mocno obecni. Po pierwsze dlatego, że od lat zabezpieczamy Dęblin i 4. Skrzydło (Lotnictwa Szkolnego – przyp.red.). Chcemy na przyszłość partycypować w tym, co gdzieś tam jest zarysowane już w postaci postępowania na nowy system szkoleniowy, który jest kompleksowy.”

Propozycja PZL-Świdnik i Leonardo Helicopters jest w tym zakresie dość jasno określona i kompleksowa. Prezentowana już od kilku lat. Jak wyjaśnił prezez Jacek Libucha - „Pierwszym filarem są mobilne, wielowariantowe, urządzenia szkoleniowe i symulatory, bo na tym się jakby nowoczesne szkolenie, opiera. Drugim filarem jest po prostu śmigłowiec szkoleniowy, szkolno-bojowy AW-109 Trekker, który jest już w 100% produkowany w Polsce. Mamy też mocno spolonizowany ten śmigłowiec, bo tam 29 polskich firm występuje. Natomiast chcemy dostarczyć Final Assembly Line (linii montażowej – przyp.red.) i mieć już pełną produkcję w Świdniku. Trzecim elementem jest wsparcie logistyczno-serwisowe, które chcielibyśmy razem z oczywiście jeżeli zostaniemy wybrani, razem z jednostką w Dęblinie rozwinąć.”

W zakresie współpracy z bazą lotniczą w Dęblinie PZL-Świdnik ma spore doświadczenie, wspierając eksploatację maszyn SW-4 Puszczyk i Mi-2. Ewentualne wprowadzenie do służby AW109M Trekker oznacza zastąpienie wiekowych Mi-2 i znaczne unowocześnienie procesu szkolenia, ale też wprowadzenie nowoczesnych symulatorów i innych wymienionych elementów systemu.

Trzytonowy AW109 jest napędzany dwoma silnikami P&W PW-206C i jego istotną zaletą jest cyfrowa awionika zunifikowana z systemami stosowanymi na wprowadzonych do służby w Lotnictwie Wojsk Lądowych średnich maszyn wielozadaniowych AW149 oraz morskich śmigłowcach AW101. Znacznie ułatwia to szkolenie załóg akurat tych maszyn, pochodzących ze stajni Leonardo Helicopters.

Wojskowy wariant AW109M może być wyposażony w optoelektroniczną głowicę obserwacyjną i przenosić uzbrojenie niekierowane. W roli śmigłowca szkolnego lub wielozadaniowego są one wykorzystywane m.in. przez włoskie siły zbrojne. Jednym z ważnych argumentów za wyborem tej maszyny jest np. zdaniem prezesa PZL-Świdnik Jacka Libuchy, własny system szkolenia i symulatorów, jaki oferuje Leonardo, oraz kompatybilność AW109 z wprowadzonymi już do służby w polskich siłach zbrojnych maszynami AW149 i AW101. Przez wielu oferta Leonado Helicopters jest uważana za "krajową", gdyż oferowaną za pośrednictwem PZL Świdnik a płatowce AW109 są montowane w tych zakładach.