Czy rosyjska armia dysponuje nowoczesnym uzbrojeniem i sprzętem wojskowym?

W galerii nieco przykładów uzbrojenia, które jest – jak to mówi się – na czasie. To tylko przykłady, bo pominęliśmy w tym mini przeglądzie broń strzelecką, okręty podwodne, broń jądrową i (zasadniczo) lotnictwo bojowe.

Pamiętać należy, że – barwy państwowej danej armii nie mają tu znaczenia – że nowoczesną broń można zniszczyć znacznie starszą, mało kojarzoną z tym, co uważa się za „nowoczesne”. W odpowiednich warunkach można zniszczyć czołg wart kilka milionów dolarów „starożytnym” RPG (co zresztą wydarzyło się).

Inny przykład na to, że „najnowsze” nie jest niezniszczalne. 1L269 Krasucha to mobilny elektroniczny system walki, który zakłóca działanie satelitów, radarów, systemy pokładowcu AWACS i dronów. Kosztuje krocie, a może być zniszczony pociskiem kal. 155 m.

Inna sprawa, że Rosja nie szafuje nowoczesną techniką militarną w wojnie z Ukrainą. Używana jest tam, gdzie nie można jej zastąpić sprzętem poradzieckim z zapasów strategicznych.

A oto lista tego, co umieściliśmy w przeglądowej galerii.

ARTYLERIA LUFOWA I RAKIETOWA

2S35-1 Koalicja-SW – samobieżna haubicoarmata 152 mm na kołowym podwoziu lub gąsienicowym. To najnowocześniejszy przedstawiciel rosyjskiej artylerii lufowej. 9M123 Chrizantiema – pocisk rakietowy 9M123/9K123 kal. 150 mm, kierowany laserowo i radarowo. Przeznaczony do zwalczania współczesnych czołgów oraz śmigłowców operujących na niskich pułapach. Na stanie od 2005 r.

9K330 Tor – system kierowanych rakiet ziemia-powietrze przeznaczony do zwalczania celów poruszających się na małych i średnich dystansach. W użyciu od 1986 r. i przeznaczony jest do ochrony przeciwlotniczej nacierających czołgów i BWP na szczeblu dywizji i brygady. 9M337 Sosna-R – naddźwiękowy (2,6 Mach) dwustopniowy pocisk kierowany laserowo krótkiego zasięgu. Jest przeznaczony do ochrony jednostek wojskowych przed atakami powietrznymi we wszystkich typach sytuacji bojowych, w tym w czasie marszu. W służbie od 2022 r.

96K6 Pancyr S1 – samobieżny (także w wariancie gąsienicowym) zestaw przeciwlotniczy rakietowo-artyleryjski (2 działka kal. 30 mm). Na uzbrojeniu od 2012 r. 9K317M BUK M3 – samobieżny system przeciwlotniczy (z roku 2016) strzelający jednostopniowymi rakietami na paliwo stałe 9M317M, zdolnymi do rażenia celów na pułapie od 5 m do 35 km, z zasięgiem do 70 km. Ch-47M2 Kindżał – rosyjski hipersoniczny, rakietowy kompleks lotniczy składający się z rakiety tej oraz przenoszącego ją samolotu MiG-31K. Użyte po raz pierwszy bojowo w 2022 r. przeciwko Ukrainie.

S-400 Triumf – system rakietowy ziemia-powietrze IV generacji . Przeznaczony przede wszystkim do niszczenia rakiet. Często porównywany z amerykańskim systemem Patriot. Rosyjski hit eksportowy. S-500 Samodierżec – rozwinięcie S-400 Triumf. Radary tego systemu mogą lokalizować cele w odległości nawet 2000 km od punktu namierzania. W produkcji od 2021 r.

BROŃ PANCERNA

BMD-4M – produkowany od 2015 r. bojowy wóz desantu przeznaczony dla wojsk powietrznodesantowych. Jest przystosowany do transportu lotniczego i desantowania przez zrzut z samolotów transportowych Ił-76 oraz Ił-476. BMP-3 – pływający opancerzony, gąsienicowy wóz bojowy przeznaczony do wspierania czołgów. W produkcji od 1986 r. Od czasy debiutu był zmodernizowany. 2S25 Sprut – lekki pływający niszczyciel czołgów przeznaczony dla wojsk powietrznodesantowych. W służbie od 2006 r. Od tego czasu kilkakrotnie modernizowany. T-90M – najnowocześniejszy z rosyjskich czołgów (nie licząc przedprodukcyjnej T-14 Armata).

BROŃ PRZECIWPANCERNA

9M133 Kornet – rakieta przeciwpancerna naprowadzana na cel laserowo. Odpalana z wyrzutni przenośnych lub montowanych na samochodach lub transporterach. Przebija pancerz z jednorodnej stali o grubości 1200 mm. Używana od 1994 r.

LOTNICTWO I DRONY

Zala Łancet-3 – bojowy UAV. Może być użyty jak jednostka rozpoznawcza albo jako amunicja krążąca do zwalczania celów lądowych, morskich, powietrznych lub siły żywej. Kronsztad Orion – pierwszy rosyjski operacyjny rozpoznawczo-bojowy UAV. Największy z używanych w Siłach Zbrojnych FR. Może zabrać do 200 kg uzbrojenia: bomb lub pocisków rakietowych. W użyciu od 2020 r.

Orłan 30 – dron przeznaczony do rozpoznania i kierowaniem ogniem artylerii. Obsługiwany przez dwóch operatorów. Po raz pierwszy użyty w Syrii. Używany jest teraz do rozpoznania artyleryjskiego w Ukrainie.

Kamow K-52 – ciężki śmigłowiec szturmowy, koncepcyjnie konstrukcja końcówki lat 80. XX w. W produkcji od 2008. Uważany za jeden z najlepszych śmigłowców w swojej klasie. Jako jedyny w świecie zapewnia katapultowanie załogi.

Su T-50 – czyli Su-57, samolot myśliwski V generacji będący odpowiedzią na amerykański F-22 Raptor. W produkcji od 2018 r.

INNE WYPOSAŻENIE

GAZ Tigr – wielozadaniowych opancerzonych samochodów terenowych o podwyższonych właściwościach jezdnych. Przystosowane m.in. do montażu wyrzutni 9M133 Kornet i podobnych.

1L269 Krasucha – system walki radioelektronicznej. W użyciu od 2014 r. Służy m.in. do zakłócania lotów dronów na dystansie do 300 km, a także komórkowej i satelitarnej telefonii…

Jak widać Rosja dysponuje nowoczesnym uzbrojeniem. W sztuce wojennej największym błędem jest niedocenianie przeciwnika. A gdy przecenia się nadto własną siłę, to jest to jeszcze większym błędem!