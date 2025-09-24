Zełenski na forum ONZ apeluje o broń do walki z Rosją. "Przeżywamy najbardziej niszczycielski wyścig zbrojeń"

Prezydent Zełenski zwrócił się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, wzywając do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy.

W swoim przemówieniu ostrzegał przed nowym wyścigiem zbrojeń i zagrożeniami wynikającymi z rozwoju technologii wojskowej, w tym dronów.

Apel Zełenskiego nastąpił po zaskakująco proukraińskim wystąpieniu prezydenta Trumpa, co sygnalizuje możliwą zmianę w kierunku wsparcia.

Dowiedz się, dlaczego "New York Times" określił wystąpienie Trumpa jako "oszałamiający zwrot" i co to oznacza dla przyszłości konfliktu.

Prezydent Zełenski na forum ONZ apeluje o broń dla Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w środę, 24 września zaapelował o większą pomoc wojskową dla Ukrainy do dalszej walki z Rosją. "Jego wezwanie do broni, któremu towarzyszyły ostrzeżenia, że ​​świat wkracza w nową erę w technologii wojskowej, nadeszło dzień po zasygnalizowaniu przez prezydenta Trumpa ponownego wsparcia dla Kijowa w jego wojnie z Rosją" - zwraca uwagę "New York Times".

Amerykańska gazeta zwraca uwagę, że w swoim przemówieniu Zełenski przywołał ostatnie głośne wydarzenia z Polski i Estonii - wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski oraz rosyjskich myśliwców MiG-31 nad Estonią. Te dwa incydenty zwiększyły napięcia między Europą a Rosją w ostatnich tygodniach.

Zełenski: Przeżywamy najbardziej niszczycielski wyścig zbrojeń w historii ludzkości

W "New York Times" czytamy, że Zełenski podkreślił potrzebę posiadania większej ilości broni, ostrzegając jednocześnie, że ewoluuje ona w sposób, który obecnie zagraża wszystkim narodom. "Drony mogą pewnego dnia pozwolić terrorystom lub państwom na dostarczenie urządzenia nuklearnego" - cytuje prezydenta Ukrainy amerykańska gazeta, dodając za Zełenskim, że niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji stwarza nowe zagrożenia.

Przeżywamy obecnie najbardziej niszczycielski wyścig zbrojeń w historii ludzkości – powiedział w ONZ Zełenski.

Ukraiński prezydent mówił też o tym, że ani światowym instytucjom pokojowym, ani światowym mocarstwom nie udało się do tej pory powstrzymać Rosji i zaprowadzić pokoju na Ukrainie.

Nikt poza nami samymi nie może zagwarantować naszego bezpieczeństwa. Prawo międzynarodowe nie będzie w pełni funkcjonować bez potężnych przyjaciół gotowych go bronić. Nawet posiadanie przyjaciół nie będzie działać bez broni. Jedyną gwarancją bezpieczeństwa są przyjaciele i broń - powiedział Zełenski w przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.

Prezydent USA zaskoczył świat mocno proukraińską retoryką

"New York Times" zwraca uwagę, że przemówienie Zełenskiego przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ miało miejsce po głośnym wystąpieniu przed tym samym gremium - tyle że dzień wcześniej - Donalda Trumpa. Prezydent USA zaskoczył świat swoją mocno proukraińską retoryką. "Kijów jest w stanie, przy wsparciu Europy, walczyć i wygrać całą Ukrainę w jej pierwotnej formie" - powiedział prezydent USA Donald Trump, cytowany przez NYT.

Swoją retoryką Trump zaskoczył wszystkich obecnych na sali podczas 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. "New York Times" informuje, że to duża zmiana stanowiska Trumpa, który dotychczas rozważał pokój w zamian za oddanie przez Ukrainę części terytorium na rzecz Rosji. NYT ocenił wystąpienie amerykańskiego prezydenta jako "oszałamiający zwrot". Gazeta przypomina, że jeszcze kilka miesięcy temu Donald Trump ostro skrytykował Wołodymyra Zełenskiego za zbyt mocne naleganie na amerykańską pomoc. "Wrzeszczał na niego w Gabinecie Owalnym: „Nie masz kart”. Wiosną kultywował Putina, zwalniając go z ceł. Tego lata rozwinął dla niego czerwony dywan na Alasce" - przypomina NYT.