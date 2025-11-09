Polskie myśliwce F-35A intensywnie szkolą się w USA, osiągając już 500 lotów.

Pięć z siedmiu dostarczonych Husarzy wspiera szkolenie pilotów w bazie Ebbing w Arkansas, gdzie wkrótce dołączą kolejne maszyny.

Szkolenie obejmuje 24 pilotów i 92 techników, ale kontynuacja pełnowymiarowych ćwiczeń w Polsce może napotkać wyzwania.

500 lotów polskich F-35 w USA

Sztab Generalny przekazał, że polskie myśliwce F-35 wykonały w Stanach Zjednoczonych już 500 lotów. Z komunikatu wynika też, że aktualnie pięć maszyn z siedmiu Husarzy, które opuściły już linie produkcyjne Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie wspierają szkolenie pilotów w bazie lotniczej Gwardii Narodowej USA Ebbing ANGB w stanie Arkansas.

Kolejne egzemplarze zostaną przebazowane z lotniska fabryki Lockheed Martin w bazie NAS Joint Reserve Base Fort Worth w Teksasie i dołączą do polskich F-35A znajdujących się już w Ebbing na przełomie listopada i grudnia br. Niedługo później, bo w lutym 2026 r. dołączy do nich ósmy już myśliwiec F-35A (AZ-08) wyprodukowany dla Polski z 32 myśliwców 5. generacji F-35A Lightning II zamówionych na mocy umowy o wartości 4,6 mld dolarów z początku 2020 r.

Liczba dnia: 500 - tyle lotów wykonały już nasze F-35 w USA. Kolejna maszyna (nr 3505) przyleciała z zakładów producenta w Teksasie do bazy lotniczej Gwardii Narodowej USA – Ebbing ANGB w stanie Arkansas, gdzie wesprze proces szkolenia lotniczego polskich pilotów.#F35… pic.twitter.com/7WELUYy9BN— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) November 7, 2025

Szkolenia na polskich Husarzach trwają

Jak już informowaliśmy szkolenie polskich pilotów na F-35 rozpoczęło się oficjalnie 31 stycznia 2025 r. w bazie lotniczej Ebbing. Ośrodek ten jest głównym miejscem szkolenia zagranicznych pilotów w ramach programu Foreign Military Sales (FMS). Pierwsze dwa polskie F-35A (oznaczone numerami 3501 i 3502) zostały dostarczone do Ebbing w grudniu 2024 roku z fabryki Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie, gdzie 28 sierpnia 2024 roku odbyła się ceremonia prezentacji pierwszego samolotu, oznaczonego jako AZ-01 „Husarz”. Z kolei pierwszy lot polskiego pilota na F-35A odbył się 31 stycznia 2025 r., co uznano za historyczny moment dla polskich Sił Powietrznych. Ostatnią maszyną, która dotarła do Ebbing jest myśliwiec F-35 oznaczony numerem 3505.

Szkolenie realizowane w Stanach Zjednoczonych obejmuje 24 polskich pilotów oraz 92 techników, z czego pierwsza grupa techników ma rozpocząć kursy w trzecim kwartale 2025 r., a ich zakończenie zaplanowano na koniec 2026 r. Szkolenie techników obejmuje zarówno obsługę samolotów, jak i kwalifikacje instruktorskie dla 17 osób, co pozwoli na prowadzenie dalszych kursów w Polsce. Ich kontynuacja w Polsce może być jednak wyzwaniem, na co w rozmowie z Portalem Obronnym zwracał uwagę gen. dyw. Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Polska i położenie Polski nie sprzyja 100 proc., full-up szkoleniu na F-35, więc to szkolenie u nas w Polsce będzie z pewnymi ograniczeniami”. Jak wyjaśnił, Husarze nigdy nie będą pokazywały prawdziwego radar cross section, będą musiały też maskować pewnego rodzaju rozwiązania taktyczne. „My zakładamy już dziś, że będziemy musieli część szkolenia takiego prawdziwego, kompleksowego, z tego najwyższego poziomu robić za granicą, albo w Stanach Zjednoczonych, albo na poligonach tutaj w Europie, które będą powstawały. Państwa nordyckie oferują dobrą przestrzeń powietrzną i też nad Morzem Północnym jest taka przestrzeń, którą można wykorzystywać” - mówił pod koniec marca 2025 r. gen. Nowak. Całą rozmowę na ten temat można obejrzeć poniżej: