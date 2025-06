Ukraina rozmawia z Francją o wzmocnieniu obrony powietrznej. Na horyzoncie samoloty Mirage 2000

Spis treści

Prezydent Ukrainy Zełenski poinformował na Telegramie, że rozmawiał z prezydentem Francji E. Macronem, jak napisano w komunikacie:

„Omówiliśmy możliwość rozbudowy naszej floty powietrznej o dodatkowe „miraże” [przyp. red. samoloty Mirage 2000], a także koprodukcję i inwestycje w drony przechwytujące. Razem z Francją robimy wszystko, co w naszej mocy, aby lepiej chronić ukraińskie niebo. Oczekujemy dobrych decyzji w najbliższej przyszłości”.

Rozmowy dotyczyły również rozwoju koalicji chętnych, oczekiwań związanych ze szczytem NATO oraz wprowadzenia ostrzejszych sankcji wobec Rosji. Zełenski podkreślił, że sprawiedliwe ceny ropy i gazu mogą być prawdziwym ciosem dla rosyjskiej machiny finansowej.

Prezydent Ukrainy podziękował Emmanuelowi Macronowi i wszystkim Francuzom za ich silne wsparcie.

„Dziękuję Emmanuelowi i wszystkim Francuzom za ich silne wsparcie. Razem przybliżamy przyzwoity pokój”.

Samoloty Mirage 2000 dla Ukrainy

6 czerwca 2024 roku, podczas obchodów 80. rocznicy lądowania w Normandii, na które zaproszono prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, prezydent Francji Emmanuel Macron publicznie ogłosił zamiar dostarczenia Ukrainie samolotów Mirage 2000-5F. Deklaracja ta była odpowiedzią na prośby Kijowa o wzmocnienie zdolności obronnych w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. Macron nie określił liczby samolotów, ale zapowiedział, że będą to maszyny zmodernizowane, zdolne do misji powietrze-ziemia, oraz że Francja przeszkoli ukraińskich pilotów i techników w okresie 5–6 miesięcy. Szkolenia rozpoczęły się w bazie lotniczej Nancy-Ochey oraz w Cazaux, gdzie modernizowano samoloty, wyposażając je w nowe systemy walki elektronicznej (np. ICMS Mk 2 lub Mk 3) oraz uzbrojenie, takie jak pociski MICA, SCALP-EG i bomby kierowane AASM Hammer. Modernizacja obejmowała także wzmocnienie systemów obrony elektronicznej, takich jak odbiorniki ostrzegania radarowego, zakłócacze i wyrzutnie flar, aby przeciwdziałać rosyjskim systemom S-300 i S-400.

W październiku 2024 roku francuskie Ministerstwo Obrony ujawniło, że pierwsze dostawy Mirage 2000-5F zaplanowano na pierwszy kwartał 2025 roku. Według raportu budżetowego francuskiego Zgromadzenia Narodowego, Francja zamierzała dostarczyć 6 z 26 posiadanych Mirage 2000-5F, należących do eskadry 1/2 „Cigognes” oraz 3/11 „Corse”.

6 lutego 2025 roku francuski minister obrony Sébastien Lecornu ogłosił na platformie X, że pierwsze Mirage 2000-5F dotarły na Ukrainę, pilotowane przez Ukraińców przeszkolonych we Francji. Prezydent Zełenski potwierdził to, wyrażając podziękowania Macronowi za wsparcie i podkreślając, że samoloty wzmocnią ukraińską obronę powietrzną. Liczba dostarczonych maszyn nie została ujawniona ze względów bezpieczeństwa, choć wcześniejsze doniesienia mówiły o trzech do sześciu samolotach w pierwszej partii. Dostawa ta była drugim przypadkiem przekazania Ukrainie zachodnich myśliwców, po F-16 dostarczonych przez Holandię, Danię i Norwegię.

Pierwsze użycie bojowe Mirage 2000

7 marca 2025 roku Mirage 2000-5F po raz pierwszy wzięły udział w działaniach bojowych, odpierając rosyjski atak powietrzny, w którym Rosja wystrzeliła 67 pocisków i 194 drony. Ukraińskie siły powietrzne, w tym Mirage i F-16, zestrzeliły 34 pociski i 100 dronów. Jednym z kluczowych sukcesów było zestrzelenie rosyjskiego pocisku manewrującego Ch-101 przez Mirage 2000, co potwierdził rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat. Zdjęcia tego zdarzenia, opublikowane w mediach społecznościowych, pokazały Mirage w ukraińskich barwach z tryzubem, co było symbolicznym momentem dla ukraińskiej kampanii powietrznej.

17 marca 2025 roku Macron potwierdził kontynuację dostaw Mirage 2000-5F oraz przyspieszenie dostaw dronów i pocisków dla Ukrainy. Rozważano również pozyskanie dodatkowych samolotów od krajów trzecich, takich jak Katar, który wycofał swoje Mirage 2000-5EDA, choć nie potwierdzono takich transferów.

Samolot Mirage 2000-5F

To francuski wielozadaniowy samolot myśliwski, zmodernizowany wariant Mirage 2000, opracowany przez Dassault Aviation i wprowadzony do służby w latach 90. Ten jednosilnikowy, jednomiejscowy myśliwiec o układzie delta, charakteryzujący się trójkątnymi skrzydłami, został zaprojektowany do walki powietrze-powietrze oraz misji powietrze-ziemia. Od 2025 roku jest używany przez Ukrainę po przekazaniu przez Francję w ramach wsparcia w wojnie z Rosją. Samolot ma 14,36 m długości, 9,13 m rozpiętości skrzydeł, waży około 7,5 tony bez obciążenia i może osiągnąć masę startową do 17 ton. Napędzany silnikiem SNECMA M53-P2, osiąga prędkość maksymalną Mach 2,2 (około 2300 km/h) i pułap operacyjny 17 000 m. Jego zasięg wynosi około 1550 km, a z dodatkowymi zbiornikami paliwa nawet 3330 km.

Wyposażony w radar Thales RDY, umożliwia wykrywanie celów na odległość do 130 km i śledzenie wielu celów jednocześnie. Systemy awioniczne obejmują zaawansowaną walkę elektroniczną, w tym odbiorniki ostrzegania radarowego, zakłócacze i wyrzutnie flar, a integracja z systemem Link 16 zapewnia współdziałanie z siłami NATO. Uzbrojenie obejmuje działko DEFA 30 mm, pociski powietrze-powietrze MICA (zasięg do 80 km), pociski manewrujące SCALP-EG (zasięg 560 km) oraz bomby kierowane AASM Hammer, co pozwala na precyzyjne ataki na cele naziemne i zwalczanie celów powietrznych, takich jak drony czy pociski manewrujące. Mirage 2000-5F jest ceniony za manewrowość i wszechstronność, choć jego koszty eksploatacji (około 17 000 euro za godzinę lotu) i krótszy zasięg pocisków w porównaniu z rosyjskimi systemami, jak R-77, mogą ograniczać skuteczność w starciu z nowoczesnymi myśliwcami, np. Su-35.