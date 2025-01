Francuskie samoloty Mirage 2000 bliżej Ukrainy. Piloci ukraińscy przeszli już szkolenie

Ukraina poza obiecanymi i dostarczanymi systematycznie samolotami F-16 ma także otrzymać w pierwszym kwartale 2025 roku z naciskiem na styczeń pierwsze samoloty Mirage 2000. Według podanych informacji przez portal RTL, pierwsza grupa ukraińskich pilotów przeszła już we Francji w bazie w Nancy szkolenie na samolotach Mirage 2000 wraz ze specjalistami od obsługi naziemnej. Szkolenie trwało tylko sześć miesięcy.

🇫🇷🇺🇦 | After six months, the training of Ukrainian pilots and mechanics on the Mirage 2000-5F has come to an end.Щасливого Різдва ! pic.twitter.com/3BCfmICYkQ— French Aid to Ukraine 🇨🇵 🤜🤛 🇺🇦 (@aidefranceukr) December 25, 2024

Wciąż jednak nie wiadomo, ile samolotów otrzymają Ukraińcy, którzy złożyli wniosek o 12. Media spekulują, jednak że może to być tylko 6 maszyn.

Wcześniej francuskie media pisały o przeprowadzanych modyfikacjach na samolotach Mirage 2000. Samoloty będą wyposażone w pociski powietrze-powietrze MICA, bomby AASM Hammer do ataków lotniczych i pociski manewrujące SCALP. Francja i Wielka Brytania dostarczyły już wcześniej Kijowowi rakiety SCALP i Storm Shadow o zasięgu do 250 kilometrów i były już używane.

We wrześniu informowano, że pierwsza grupa ukraińskich pilotów wojskowych zakończyła szkolenie we Francji na odrzutowym samolocie szkolnym Alphajet. Francuskie Siły Powietrzne obecnie obsługują 26 samolotów Mirage 2000-5, stacjonujących w Luxeuil/Saint-Sauveur we Francji i Dżibuti.

Poza tym Sztab Generalny Ukrainy pochwalił się, że 200 ukraińskich lotników przeszło w Wielkiej Brytanii podstawowe szkolenie lotnicze, naziemne i językowe przed lotem na F-16. Instruktorzy RAF nauczyli ich ogólnej obsługi samolotów, nawigacji i latania.

Mirage 2000 był przez długie lata podstawową maszyną myśliwską i wielozadaniową francuskiego lotnictwa, ale też dobrym produktem eksportowym. Wprowadzony do służby w 1983 roku jako następca bardzo udanego Mirage III. Zbudowany w układzie delta, jednosilnikowy samolot z cyfrowym sterowaniem fly-by-wire okazał się konstrukcją bardzo udano i łatwo adoptowaną do różnych zadań. Początkowo samolot był używany głównie przez siły francuskie. Samolot jest w dwóch wersjach jedno i dwumiejscowej. Samoloty te w wersji dwumiejscowej Mirage 2000N miały zdolności do przenoszenia bron nuklearnej. Wyniku sukcesów eksportowych do takich krajów jak Egipt, Grecja, Indie, Peru czy Zjednoczone Emiraty Arabski zdecydowano się na opracowanie wariantu Mirage 2000-5 (Dash 5), który posiadał nową awionikę z wielopasmowym radarem RDY, pociski rakietowe powietrze-powietrze MICA, pięć monitorów w kokpicie i wyświetlacz przezierny. Długość samolotu wynosi 14,36 m, rozpiętość skrzydeł to 9,13 m, a wysokość to 5,2 m. Masa startowa samolotu to 17 000 kg, Zasięg Mirage 2000 wynosi 3335 km (z dodatkowym zewnętrznym zbiornikiem paliwa. Działać może na pułapie 17 050 m. Samolot jest uzbrojony w dwa działka DEFA 554 kal. 30 mm oraz pociski rakietowe lub bomby o masie 6400 kg na dziewięciu zewnętrznych węzłach uzbrojenia. Francja posiada około 65 - Mirage 2000D oraz 26 Mirage 2000-5F. Samolot jest zdolny do przenoszenia francuskiej broni jądrowej w postaci pocisków ASMP i nosi oznaczenie Mirage 2000N (Nucléaire).