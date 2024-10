Ile samolotów Mirage 2000 wyśle Francja Ukrainie? Są pewne przecieki

Coraz więcej wiemy na temat francuskich samolotów dla Ukrainy. Na początku października minister sił zbrojnych Sébastiena Lecornu informował, że samoloty Mirage 2000-5F trafią na Ukrainę w pierwszej połowie 2025 roku, a obecnie Francuzi prowadzą pracę nad dostosowaniem samolotów do przenoszenia broni typu powietrze-ziemia w bazie lotniczej Cazaux. Nie było jednak wiadomo, ile samolotów dostanie Ukraina od Francji. Teraz jednak wiemy nieco więcej.

Według francuskiego dziennik La Tribune, powołującego się na wiarygodne źródła rządowe, Francja ma dostarczyć Ukrainie trzy myśliwce Mirage 2000-5F w pierwszym kwartale 2025 roku. Liczba ta nie została jeszcze potwierdzona ani przez Pałac Elizejski, ani przez Ministerstwo Sił Zbrojnych – czytamy w publikacji.

Zmniejsza się z 6 tylko do 3.#Francja 🇫🇷 dostarczy 🇺🇦Ukrainie 3 Mirage 2000-5 na początku 2025 roku.Będą uzbrojone w rakiety manewrujące Scalp i bomby AASM.*🇫🇷 może łącznie oddać 26 sztuk, ale problem to oczywiście szkolenie. pic.twitter.com/m6KDspqpWO— Aleksander Olech (@AleksanderOlech) October 23, 2024

La Tribune twierdzi, że harmonogram dostaw pozwala na niezbędne modyfikacje samolotów i szkolenie ukraińskich pilotów i mechaników. Samoloty będą wyposażone w pociski powietrze-powietrze MICA, bomby AASM Hammer do ataków lotniczych i pociski manewrujące SCALP. Francja i Wielka Brytania dostarczyły już wcześniej Kijowowi rakiety SCALP i Storm Shadow o zasięgu do 250 kilometrów i były już używane.

We wrześniu informowano, że pierwsza grupa ukraińskich pilotów wojskowych zakończyła szkolenie we Francji na odrzutowym samolocie szkolnym Alphajet. Według informacji francuskiego dziennika Le Monde, Francja podjęła się przeszkolenia 26 ukraińskich pilotów w ciągu dwóch lat. Należy przy tym zauważyć, że niektórzy z nich nigdy wcześniej nie latali, lub latali na samolotach szkolnych L-39 Albatros. Po tym szkoleniu nowo wyszkoleni piloci mieli przejść do szkolenia operacyjnego na F-16 w rumuńskiej bazie lotniczej Fetesti.

Francuskie Siły Powietrzne obecnie obsługują 26 samolotów Mirage 2000-5, stacjonujących w Luxeuil/Saint-Sauveur we Francji i Dżibuti.