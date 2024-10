Kiedy Ukraina otrzyma francuskie Mirage? Paryż podaje termin dostarczenia samolotów

Niedawno w Portalu Obronnym pisaliśmy o tym, że Ukraina otrzymała od Holandii kolejne F-16, jak więc widzimy, liczba tych samolotów z miesiąca na miesiąc się powiększa. Jednak poza samolotami F-16, Ukrainie obiecano także francuskie samoloty Dassault Mirage 2000-5F.

Pisaliśmy niedawno, że obecnie Francuzi prowadzą pracę nad dostosowaniem samolotów do przenoszenia broni typu powietrze-ziemia w bazie lotniczej Cazaux. Teraz wiadomo, jak ujawnił w wywiadzie dla Sud Ouest minister sił zbrojnych Sébastiena Lecornu, że Mirage 2000-5F trafią na Ukrainę w pierwszej połowie 2025 roku.

„Mirage 2000 na Ukrainę: dostawa nadal planowana na I kwartał 2025 roku. W bazach lotniczych Cazaux, w Gironde, zostaną one wyposażone w nowy sprzęt: do walki powietrze-ziemia i walki radioelektronicznej. Trwa szkolenie ukraińskich pilotów i mechaników – napisał na platformie X minister Lecornu.

➡️ Mirage 2000 à destination de l’Ukraine : livraison toujours prévue au 1er trimestre 2025.À Cazaux, en Gironde, ils seront dotés de nouveaux équipements : combat air-sol et défense anti-guerre électronique.La formation des pilotes, et mécaniciens, ukrainiens se poursuit.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 8, 2024

We wrześniu informowano, że pierwsza grupa ukraińskich pilotów wojskowych zakończyła szkolenie we Francji na odrzutowym samolocie szkolnym Alphajet. Według informacji francuskiego dziennika Le Monde, Francja podjęła się przeszkolenia 26 ukraińskich pilotów w ciągu dwóch lat. Należy przy tym zauważyć, że niektórzy z nich nigdy wcześniej nie latali, lub latali na samolotach szkolnych L-39 Albatros. Po tym szkoleniu nowo wyszkoleni piloci mieli przejść do szkolenia operacyjnego na F-16 w rumuńskiej bazie lotniczej Fetesti.

Na razie nie wiadomo jakiego uzbrojenia zmodernizowane samoloty będą mogły używać. Ukraiński serwis Militarnyi spekuluje, że mogą to być francuskie bomby szybujące AASM, które są już wykorzystane przez Ukrainę. Można również założyć, że ukraiński Mirage 2000-5F zostanie przystosowany do przenoszenia amerykańskich bomb kierowanych z zestawami JDAM, które są również aktywnie wykorzystywane przez ukraińskie siły powietrzne.

Dokładny harmonogram dostaw samolotów Mirage 20000 zależeć będzie od przebiegu szkolenia, jak zaznaczył minister. Zarówno Macron, jak i Lecornu wielokrotnie odmawiali ujawnienia, ile samolotów bojowych zostanie wysłanych na Ukrainę. La Tribune pisał jednak w czerwcu, że Francja może przekazać 6 z 26 posiadanych Mirage 2000-5. Jak więc widzimy Ukraina w 2025 roku, będzie dysponować dwoma typami nowoczesnych samolotów, czyli F-16 jak i Mirage 2000 oraz oczywiście flotą samolotów poradzieckich.