Myśliwce Mirage 2000 zestrzeliły około 10 dronów Shahed. Użyły rakiet MICA

Jak poinformował generał Bellanger, prezentując również krótkie nagranie z myśliwca, które widać poniżej, wystrzelone przez Huti bezzałogowce uderzeniowe były eliminowane za pomocą pocisków krótkiego zasięgu naprowadzanych termicznie typu MICA. Może się to wydawać przesadą w przypadku tego typu celów, ale np. 9 lutego, cztery bezzałogowce kamikaze typu Shahed-136 zostały wyeliminowane podczas lotu w stronę francuskiej fregaty działającej na Morzu Czerwonym w ramach operacji Aspides. Jej celem jest m.in. ochrona cywilnych statków przed atakami pocisków rakietowych i amunicji krążącej używanych przez bojowników Huti.

Zestrzelenia Shahedów są efektem działania myśliwców Mirage 2000-5F należących do 3/11 Korsykańskiej Eskadry Myśliwskiej (fr. Escadron de Chasse 3/11 Corse) stacjonującej w Dżibuti. Generał podkreślił skuteczność francuskich myśliwców i ich zalety, oraz dodał, że z podobnymi zadaniami, na takich samych maszynach, będą mieć do czynienia ukraińscy piloci.

W ostatnich dniach na Ukrainę trafiły, lecąc ponad Polską, myśliwce tego samego typu, czyli Mirage 2000-5F. „Mają na pokładzie ukraińskich pilotów, którzy przeszli kilkumiesięczne szkolenie we Francji i będą teraz uczestniczyć w obronie ukraińskiego nieba” – powiedział francuski minister obrony Sebastian Lecornu 6 lutego 2025 roku, gdy informacje na temat dostaw pierwszych myśliwców francuskich zostały upublicznione. Według portalu Avionslegendaires.net Francja dostarczy Ukrainie od dwunastu do dwudziestu myśliwców Mirage 2000-5 w ramach pomocy wojskowej. Piloci i personel naziemny zostali już przeszkoleni we Francji i zakończyli swoje kursy jeszcze w grudniu 2024 roku.

