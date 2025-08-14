Nowoczesny sprzęt i tysiące żołnierzy. Przygotowania do Święta Wojska Polskiego nie tracą tempa

Uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się w Warszawie i na Bałtyku w okolicach cyplu helskiego 15 sierpnia 2025 r., w 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Jej start zaplanowano na godz. 12.00. Oglądający wydarzenie będą mieli okazji zobaczyć – na lądzie i w powietrzu – niemal 50 samolotów różnego typu, 300 jednostek nowoczesnego sprzętu wojskowego, 20 okrętów na wodzie i ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. Pojawią się również przedstawiciele wojsk i struktur sojuszniczych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii, a także reprezentacje Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód oraz Eurokorpusu.

Przygotowania do Święta Wojska Polskiego

Kpt. Jacek Piotrowski, rzecznik 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w rozmowie z Portalem Obronnym przyznał, że w tym roku podczas defilady będzie można oglądać: