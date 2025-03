Trump usilnie prosił prezydenta Putina o oszczędzenie życia okrążonym Ukraińcom

„Gorąco poprosiłem Władimira Putina o to, by darował życie tysiącom otoczonych ukraińskich żołnierzy” – napisał w piątek (14 marca) na portalu społecznościowym Truth Social prezydent USA. Czy to oznacza, że siły rosyjskie zamierzają wybić „do nogi” Ukraińców obecnych na ich terytorium od ponad siedmiu miesięcy? Nie wiadomo. Wiemy natomiast, że Donald Trump jest zadowolony z czwartkowych rozmów z prezydentem Federacji Rosyjskiej.

