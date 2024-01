Kowalow oświadczył w programie telewizyjnym, że Su-34 został zestrzelony w poniedziałek w obwodzie ługańskim – doniosła państwowa agencja informacyjna Ukrinfom.

Dane na temat zestrzelonego samolotu pojawiły się w grafice sztabu generalnego z podsumowaniem codziennych frontowych strat Rosjan. Powiadomiono w niej, że zniszczono "332+1" samolotów oraz 324 śmigłowce. Według portalu oryx zajmującego się liczeniem strat rosyjskich na froncie Rosja straciła prawdopodobnie 25 - Su-34 w tym 102 samoloty. W 2023 roku jak się wydaje Siły Powietrzno-Kosmiczne Federacji Rosyjskiej prawdopodobnie otrzymały 24 samoloty bojowe w tym cztery szkolno bojowe Jaki-130. Rosja w 2023 roku miała otrzymać mniej więcej 6 – Su-34M. Dla porównania Lockheed Martin dostarczył w 2022 roku około 170 F-35. Su-34 to jedna z najnowocześniejszych maszyn, którymi dysponuje rosyjska armia. Wartość samolotu to ok. 50 mln USD.

Na początku października ubiegłego roku, Ministerstwo Obrony Rosji wydało polecenia mające na celu zwiększenie produkcji samolotów uderzeniowych Su-34 – jak podała rosyjska agencja TASS. Jak powiedział minister, argumentując zwiększenie mocy produkcyjnych: "ten samolot jest głównym koniem roboczym, każdego dnia wykonuje cztery, pięć lotów, więc musimy przyspieszyć. Mamy przedsiębiorstwa, które wyprzedzają harmonogram programu 2024 w tym roku”.

W grudniu ubiegłego roku, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował, że ukraińska obrona przeciwlotnicza z 24 na 25 grudnia strąciła rosyjski bombowiec Su-34 i myśliwiec Su-30. Wcześniej zaś ukraińska armia przekazała, że wojsko ukraińskie zestrzeliło na kierunku południowym trzy rosyjskie samoloty Su-34. Było to największe zniszczenie rosyjskich samolotów przez Ukraińców.

W połowie stycznia głównodowodzący armii ukraińskiej generał Wałerij Załużny poinformował, że siły powietrzne Ukrainy zestrzeliły dwa rosyjskie samoloty: A-50, przeznaczony do wykrywania radarowego dalekiego zasięgu oraz latający punkt dowodzenia Ił-22M. A-50 spadł do Morza Azowskiego, a uszkodzony po trafieniu Ił wylądował na lotnisku w rosyjskiej Anapie.

24 stycznia w graniczącym z Ukrainą rosyjskim obwodzie biełgorodzkim rozbił się rosyjski samolot wojskowy Ił-76. Moskwa oświadczyła, że maszyna przewożąca ukraińskich jeńców wojennych w celu wymiany została zestrzelona przez Ukraińców.

Władze w Kijowie odpowiadają, że Ił-76 to maszyna, którą wykorzystywano do przewożenia broni i żołnierzy. Podkreślają też, że Rosja nie przekazała stronie ukraińskiej listy ofiar, co może podważać wersję o transportowaniu nią jeńców. Ukraina domaga się jednocześnie powołania międzynarodowej komisji w celu zbadania tej katastrofy, na co Moskwa się nie zgadza.

Samolot Su-34, jest jednym z nowszych i bardziej zaawansowanych rosyjskich samolotów, który zastępuje flotę starzejących się samolotów Su-24. Samolot jest dwumiejscowy i dwusilnikowy zaprojektowany do skutecznego atakowania wrogich celów naziemnych i powietrznych w dzień i w nocy, w każdych warunkach pogodowych. Samolot jest głównie używany jako maszyna uderzeniowa dalekiego zasięgu. Najnowszy wariat Su-34M ma zamontowany system nawigacyjno-celowniczy K-102M z radarem Sz-141M oraz mocniejszy silnik Saturn AL-41F1S, który dotychczas był montowany w samolotach Su-35S i Su-57.

Su-34 posiada uzbrojenie rakietowe dalekiego zasięgu powietrze-ziemia i powietrze-powietrze. Na jego wyposażeniu jest jedno działko Gsz-301 kal. 30 mm, samolot jest zdolny do przenoszenia uzbrojenia o masie do 8000 kg na 12 podwieszeniach zewnętrznych w tym rakiety kierowane Ch-59M, rakiety Ch-31A czy bomby kierowane KAB-500 lub KAB-1500. Su-34 ma zasięg operacyjny 4000 km, może rozwinąć maksymalną prędkość 1900 km/h. Su-34 jest o połowę mniej hałaśliwy niż poprzednie modele. Jego znaczący udział w operacjach bojowych rozpoczął się pod koniec 2015 roku w Syrii, a od początku 2022 r. był kontynuowany na Ukrainie.

