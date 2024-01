Kto zestrzelił rosyjski wojskowy samolot Ił-76, przez co nie doszło do 50. wymiany jeńców między Rosją a Ukrainą

Na dowód tego, że samolot przewoził ukraińskich jeńców, strona rosyjska (Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej) opublikowała (26 stycznia) filmik pokazujący, jak Ukraińcy wsiadają do Ił-76. Ukraińcy twierdzą, że strona rosyjska nie informowała ich o tym transporcie. Władimir Putin powiedział (26 stycznia, w Petersburgu), że wywiad ukraiński wiedział o tym, że samolot transportuje ukraińskich jeńców do wymiany. Putin stwierdził: „I wiedząc o tym, uderzyli w ten samolot. Nie wiem, czy zrobili to celowo, czy przez pomyłkę. Ale oczywiste jest, że to zrobili”.

Ukraina wniosła o utworzenie międzynarodowej komisji do zbadania okoliczności katastrofy. Rzecznik Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy (HUR) Andrij Jusow oznajmił, że władze rosyjskie sprzeciwiają się utworzeniu takiej komisji. Jusow podkreślił – cytujemy za ukraińską agencją prasową Unian – że wymiana jeńców zaplanowana na 24 stycznia miała być jedną z największych w czasie wojny na pełną skalę (Putin stwierdził, że wolnośc miało odzyskać w sumie, w tym rzucie wymiany, 190 Ukraińców).

Rzecznik podkreślił, że Rosja nie przekazała Czerwonemu Krzyżowi informacji o wymianie ukraińskich jeńców. „Okupanci rozpoczynają zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjną, która ma rzucić cień na Ukrainę i osłabić poparcie innych krajów świata” – twierdzą służby ukraińskie.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Daniłow stwierdził, że „w tej sprawie Rosja po raz kolejny stara się uniknąć oskarżeń”. Dostało się od Daniłowa także Organizacji Narodów Zjednoczonych, która oświadczyła, że nie może zweryfikować rosyjskich ani ukraińskich raportów na temat okoliczności katastrofy Ił-76.

„ONZ to dziwna instytucja, przepraszam, przytula tego Ławrowa (ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej – Portal Obronny), całuje go w policzek, a jednocześnie nie ma prawa odwiedzać miejsce, gdzie ich zdaniem wydarzyła się tragedia. Więc po co to ONZ? Czym ona się zajmuje?”.

„Jeśli w wyniku katastrofy samolotu Ił-76 nie żyją ukraińscy jeńcy, Rosja powinna zwrócić ich ciała” – zakomunikował (26 stycznia) Oleksandr Własenko, rzecznik delegacji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na Ukrainie.

Moskwa zapowiada, że jej służby same ustalą przyczyny katastrofy Iła. Komitet Śledczy FR stwierdził, że jego wstępne dochodzenie potwierdziło początkowe doniesienia o tym, że ​​ukraiński pocisk przeciwlotniczy wystrzelony z Lipców w obwodzie charkowskim zestrzelił samolot. Wg rosyjskich mediów w sobotę (27 stycznia) śledczy mieli zająć się czarnymi skrzynkami Ił-76. Ukraina tym wstepnym ustaleniom zaprzecza i zestrzelenie Iła przypisuje rosyjskiej obronie przeciwlotniczej. Czemu z kolei stanowczo zaprzecza Moskwa...

Zgodnie z Konwencją Genewską wymiana jeńców następuje po zakończeniu działań. Zarówno Rosja, jak i Ukraina starają się dokonać wymiany nie czekając na koniec wojny. Gdyby 24 stycznia nie doszło do zestrzelenia Iła, to dokonano by jubileuszowej, bo pięćdziesiątej, wymiany jeńców.