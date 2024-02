Rosja z ciągłym wsparciem z Korei Północnej. Północnokoreańskie firmy pracują pełną parą

Wojna na Ukrainie ciągle trwa, Europa, na której teraz spoczywa odpowiedzialność za dostarczanie pomocy Ukrainie, tworzy kolejne koalicję, mające na celu znalezienie lub wyprodukowanie dla Kijowa amunicji artyleryjskiej. Obecne problemy z wywiązaniem się z obietnic Europy, ale także ciągłym nieuchwaleniem przez USA pakietu pomocowego sprawiają, że Ukraina musi ograniczać zużycie amunicji. W zeszłym tygodniu Josep Borrell napisał list do ministrów spraw zagranicznych i obrony UE, wzywając ich do wsparcia Kijowa. „Ukraińscy żołnierze mają trudności w walce z agresorem, ponieważ brakuje im amunicji” – stwierdził. W styczniu „The Wall Street Journal” wspomniał w swoim tekście, że Rosja w wojnie z Ukrainą używa 10 000 pocisków artyleryjskich dziennie. Autorzy artykułu Franz-Stefan Gady i Michael Kofman, dla Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych doszli do wniosku, że Ukraina będzie potrzebować 75 000-90 000 pocisków artyleryjskich miesięcznie "do podtrzymania wojny obronnej i ponad dwukrotnie więcej - 200 000-250 000 - do poważnej ofensywy". Dla porównania Rosja jest w stanie wyprodukować 2,5 mln pocisków rocznie, według think-tanku Royal United Services Institute. Ukraińscy urzędnicy twierdzą, nawet, że liczba ta wynosi 4 mln, wliczając w to odnowioną amunicję.

Tymczasem Rosja takich problemów nie ma, nie dość, że sama produkuje obecnie więcej niż Europa amunicji, to dostaje jeszcze wsparcie od Iranu czy Korei Północnej i według najnowszych informacji Republiki Korei, wsparcie ze strony reżimu północnokoreańskiego cały czas nadchodzi.

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Republiki Korei, Korea Północna wysłała od lipca ubiegłego roku około 6 700 kontenerów z milionami sztuk amunicji do Rosji w celu wsparcia jej wojny przeciwko Ukrainie, co jest oznaką trwającego transferu broni. Według ministra Shin Won-sik kontenery mogą przewozić ponad 3 miliony pocisków artyleryjskich 152 mm lub 500 000 pocisków 122 mm. Ukraińska Agencja Informacyjna, 30 stycznia tego roku informowała za szefem wywiadu obrony Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanowem, że Korea Północna jest w stanie pokryć potrzeby Rosjan pociskami 122 mm i 152 mm.

Według ministerstwa, setki północnokoreańskich fabryk amunicji pracują na około 30% swoich możliwości z powodu braku surowców i energii elektrycznej, ale te produkujące pociski artyleryjskie dla Rosji działają "pełną parą". Departament Stanu USA, stwierdził niedawno, że Korea Północna dostarczyła Rosji od września ponad 10 000 kontenerów amunicji lub powiązanych materiałów. W zamian Korea Północna otrzymała około 9000 kontenerów zawierających głównie żywność, co miało ustabilizować ceny w tym kraju. Według ministra Shina od lipca Rosja wysłała do Korei Północnej prawie 30% więcej kontenerów, niż wysłała Korea Północna.

Dodatkowo nawiązanie współpracy Rosji i Korei Północnej sprawia, że Korea Północna będzie w stanie za około miesiąc wystrzelić kolejnego satelitę, ponieważ Moskwa nadal zapewnia pomoc techniczną, a Pjongjang poprosił również o pomoc w zakresie technologii samolotów i sprzętu naziemnego – jak przekazało ministerstwo.

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały niedawno, że siły rosyjskie wystrzeliły bliżej nieokreśloną liczbę dostarczonych przez Koreę Północną Kn-23, cztery manewrujące Kh-59 i jeden Kh-31P, a także rakiety balistyczne Iskander-M. W nocy z 26 na 27 lutego użył także 13 dronów Shahed.

Chociaż Korea Północna i Rosja zaprzeczają jakimkolwiek transferom broni, zdjęcia z komercyjnych satelitów pokazują około czterech statków towarowych kursujących pomiędzy północnokoreańskim portem Najin w pobliżu rosyjskiej granicy a rosyjskim portem Dunay, byłym sowieckim portem dla okrętów podwodnych oddalonym o około 180 kilometrów. Biały Dom oświadczył, że śledził niektóre z tych przesyłek podróżujących koleją przez Rosję. W październiku ubiegłego roku zdjęcia satelitarne wykazały gwałtowny wzrost ruchu kolejowego między Rosją a Koreą Północną, co świadczyło o tym, że Korea Północna pomaga swojemu sojusznikowi rosyjskiemu, dostarczając amunicję.

Według szacunków banku centralnego Korei Południowej, roczna gospodarka Korei Północnej kosztuje około 25 miliardów dolarów, a kraj rozpaczliwie potrzebuje żywności, ropy, materiałów budowlanych i twardej gotówki na potrzeby handlu międzynarodowego. Broń, którą Kim dostarcza Rosji, jest prawdopodobnie warta kilka miliardów dolarów, a wsparcie, jakie otrzymuje od Putina, prawdopodobnie stanowi jeden z największych zysków, jakie Korea Północna widział od czasu objęcia władzy kilkanaście lat temu.

Jak podało w styczniu CNN, powołując się na dwóch urzędników amerykańskich, Pjongjang poszukuje technologii, która mogłaby udoskonalić jego możliwości w zakresie okrętów podwodnych o napędzie konwencjonalnym i atomowym, co mogłoby znacząco zwiększyć zdolności Korei Północnej w obszarach, których reżim nie w pełni rozwinął.

Mimo tego jak informowało BBC powołując się na urzędników zachodnich to Rosja ma trudności z zapewnieniem amunicji i broni na potrzeby wojny na Ukrainie. Według niego: „krajowe możliwości Rosji w zakresie produkcji amunicji są obecnie niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby konfliktu na Ukrainie” – stwierdził zachodni urzędnik, stwierdzając, że Moskwa była w stanie zwiększyć swoje dostawy jedynie poprzez poszukiwanie alternatywnych źródeł amunicji i broni, co nie zapewnia długiego okresu. Dodatkowo Rosja rekwiruje sprzęt, który ma zostać dostarczony przez jej przemysł obronny do innych krajów. Obejmuje to Indie, które od dawna polegają na rosyjskiej broni dla swoich sił zbrojnych, a których siły powietrzne rok temu stwierdziły, że nie otrzymują tego, czego się spodziewały.

Problemy z północnokoreańską amunicją

W styczniu w Portalu Obronnym pisaliśmy o tym, że rosyjski żołnierze narzekają na jakość północnokoreańskich pocisków. W ich ocenie sukcesem jest, jeśli taki pocisk w ogóle doleci w pobliże celu.

Jak pisał swego czasu portal Moscow Times, o ile amunicja produkcji irańskiej, która również trafia na wyposażenie rosyjskiej armii, jest oceniana jako „niezła”, o tyle pociski z Korei Północnej są dosłownie przeklinane przez żołnierzy. Ze względu na fatalną jakość prochu wykorzystywanego w tej amunicji, stosuje się ją tylko w sytuacjach, gdy „precyzja pocisku, a nawet samo wystrzelenie go z lufy mają najmniejsze znaczenie” dla działań bojowych - podkreślił serwis, powołując się na tzw. blogerów wojennych, czyli publicystów internetowych bliskich Kremlowi.

Moscow Times przekazał, że rosyjscy artylerzyści oceniają zasięg pocisków z Korei Północnej jako niemal dwa razy mniejszy, niż zasięg amunicji produkowanej w Rosji.

„Absolutne dziadostwo. Jeśli (północnokoreański) pocisk doleciał i eksplodował, artylerzyści świętują. Wszyscy tańczą i śpiewają pieśni wysławiające przewodniczącego Kima (przywódcę Korei Północnej Kim Dzong Una). Jeśli pocisk nie trafił i spadł na głowy naszej piechocie - podziękujcie na wpół zagłodzonym chłopakom z Korei Północnej, którzy zmontowali go za miskę ryżu” - skomentował ironicznie jeden z tzw. blogerów wojennych, cytowany przez Moscow Times.

Jak zwracała uwagę ukraińska armia niedawno, w niektórych przypadkach pociski dostarczane przez Koreę Północną uszkadzają lufy armat i moździerzy, a nawet ranią rosyjskich żołnierzy. Zdaniem ukraińskiej armii jest to szczególnie problem w zgrupowania sił „Dniepr” działającego wokół południowego obwodu chersońskiego pod dowództwem Michaiła Teplińskiego.