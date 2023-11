Spis treści

Jak podała agencja informacyjna Yonhap, powołująca się na służbę wywiadowczą Republiki Korei, dostawy odbywały się za pośrednictwem statków kursujących między północnokoreańskim portem na wschodnim wybrzeżu a portami rosyjskimi, o czym wcześniej informowały Stany Zjednoczone, a także drogą powietrzną z Korei Północnej.

Według koreańskiej agencji w zamian za wsparcie zbrojeniowe dla Moskwy, Korea Północna próbuje uzyskać rosyjskie samoloty i inną broń. Agencja podała również, że Korea Północna wysłała do Rosji w połowie października delegację składającą się głównie z ekspertów w dziedzinie artylerii. Korea Północna uruchamia swoje fabryki amunicji na pełnych obrotach, aby zaspokoić popyt na dostawy wojskowe do Rosji, a nawet mobilizuje mieszkańców i fabryki cywilne do produkcji skrzynek z amunicją na eksport – pisze agencja powołując się na raport wywiadowczy. Według wywiadu wydaje się, że Pjongjang otrzymuje w zamian porady dotyczące rozwoju technolog satelitarnej.

Wieczorny Express - gen. Bogusław Pacek i gen. Mieczysław Bieniek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W ubiegłym tygodniu resort obrony Wielkiej Brytanii w swoim raporcie wskazał, że Rosja zaoferowała Korei Północnej za przekazywaną amunicję i sprzęt wojskowy wsparcie finansowe, gospodarcze, dostarczania technologii wojskowych i współpracę w innych obszarach zaawansowanych technologii, w tym dotyczących przestrzeni kosmicznej. W zeszłym miesiącu Stany Zjednoczone poinformowały, że trwają dostawy broni z Pjongjangu do Moskwy, a Korea Północna dostarczyła Rosji w ostatnich tygodniach ponad 1000 kontenerów sprzętu wojskowego i amunicji.

Na Portalu Obronny pisaliśmy już kilkukrotnie o pomocy północnokoreańskiego przywódcy dla Putina. Na początku października pisaliśmy, że Korea Północna miała dostarczyć Rosji artylerię. Kilka dni potem amerykański think tank Beyond Parallel CSIS, który przeanalizował zdjęcia satelitarne przekazał, że wzdłuż granicy Korei Północnej i Rosji zauważono gwałtowny wzrost ruchu kolejowego między krajami. Zauważono na zdjęciach także tajemnicze skrzynie/kontenery, które według przypuszczeń mogły zawierać amunicję i sprzęt z Korei Północnej dla Rosji.

Korea Północna pomoże Hamasowi?

Według doniesień wywiadowczych z Republiki Korei Kim Dzong Un polecił również swoim urzędnikom zbadanie w kompleksowy sposobów wspierania Palestyny w wojnie Izrael-Hamas. Koreańska agencja wywiadowca NIS ocenia, że Korea Północna szuka wielu sposobów na wykorzystanie wojny Izrael-Hamas i może dostarczyć dodatkową broń, aby pomóc Hamasowi w przyszłości. W zeszłym tygodniu izraelskie wojsko potwierdziło, że Hamas używał broni pochodzącej z Korei Północnej i Iranu do ataków na Izrael. W zeszłym miesiącu Radio Free Asia donosiła o potencjalnym wykorzystaniu północnokoreańskiej broni przez bojowników Hamasu, w oparciu o analizę wideo, na którym widać mężczyznę trzymającego coś, co wydawało się być wyrzutnią rakiet wyprodukowaną w Korei Północnej. Pjongjang określił obecny konflikt na Bliskim Wschodzie jako "tragedię stworzoną w całości przez Stany Zjednoczone".

Ile zużywa amunicji Rosji i Ukraina na wojnie i otrzymuje?

Według różnych szacunków Ukraina dziennie wykorzystuje 6000 tysięcy pocisków artyleryjskich, dla porównania szacuje się, że Rosja zużywa od 30 tysięcy do 60 tysięcy dziennie. Z kolei Pułkownik Ants Kiviselg, szef wywiadu wojskowego estońskich sił zbrojnych (EDF), szacuje że dzienne zużycie amunicji artyleryjskiej przez wojska rosyjskie wynosi 10 000 sztuk. Marcin Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w analizie z czerwca pt: „Potencjał dostaw amunicji i uzbrojenia z Korei Północnej do Rosji” napisał, że „w trakcie intensywnej wojny z Ukrainą Rosja naruszyła zasoby fabrycznie nowej amunicji i musi sięgać po jej przeterminowane rezerwy. Rosja mogła wystrzelić do tej pory 12–14 mln pocisków i rakiet artyleryjskich, podczas gdy zwiększona produkcja roczna sięgnęła 4–5 mln sztuk”.

Na początku października BBC informowało zachodnim sojusznikom kończy się amunicja, potrzebna Ukrainie. Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii twierdzi, że od rozpoczęcia inwazji w lutym 2022 roku, Wielka Brytania przekazała ponad 300 000 sztuk amunicji artyleryjskiej i zobowiązała się przekazać „dziesiątki tysięcy” do końca roku. Departament stanu USA twierdzi, że w tym samym czasie Ameryka przekazała Ukrainie ponad dwa miliony standardowych pocisków artyleryjskich kal. 155 mm NATO. Armia amerykańska planuje zwiększyć obecną produkcję około 14 000 155-milimetrowych pocisków do haubic miesięcznie do 20 000 do wiosny i do 90 000 do 2025 roku. Według POLITICO kraje UE dostarczyły Ukrainie łącznie około 350 000 155-milimetrowych pocisków .

Jaka jest jakość amunicji z Korei Północnej?

O tym, że dostarczana amunicja z Korei Północnej może nie być najlepszej jakości analitycy i eksperci informowali od czasu, kiedy zaczęto mówić o potencjalnej pomocy północnokoreańskiej dla Rosji. Dowody na to, że ta amunicja jest gorszej jakości niech świadczy sytuacja z 2010 roku armia, kiedy to północnokoreańska armia wystrzeliła około 170 pocisków w kierunku Yeonpyeong w Republice Korei, z czego ponad połowa spadła do wód wokół wyspy. Korea Północna nie posiada nowoczesnych fabryk produkujących amunicję, normy i produkcja i technologia zapewne pamięta poprzedni wiek, nie mówiąc o warunkach składowania tej amunicji. Zapewne jak amunicja zacznie być masowo wykorzystywana, będą się pojawiać informację o niewybuchach, problemach z nią lub wypadkach związanych z udziałem rosyjskich żołnierzy.

Uważa się, że Korea Północna posiada duże zapasy pocisków artyleryjskich i rakiet kompatybilnych z bronią rosyjską z czasów radzieckich. Rozmiar tych zapasów, podobnie jak skala bieżącej produkcji północnokoreańskiej nie są znane ale zapasy te mogłyby pomóc w uzupełnieniu poważnie wyczerpanych zapasów Rosji na Ukrainie

Rosja nie odpuszcza przestawia się na produkcję wojenną

Poza wsparciem z Korei Północnej oraz z Iranu w postaci dronów oraz także amunicji, Rosja jak donosi The Guardian rozszerza swoją krajową produkcję rakiet na poziom sprzed wojny. Putin uczynił produkcję wojskową jednym z priorytetów Rosji, zwiększając wydatki na obronność w 2024 roku do prawie 6% produktu krajowego brutto, po wzroście o 3,9% w tym roku i 2,7% w 2021 roku. W zeszłym miesiącu największy rosyjski producent broni, państwowy Rostec, powiedział, że wielkość produkcji różnych rodzajów broni wzrosła 10 krotnie. Prezydent Władimir Putin nakazał zwiększenie produkcji, aby zapewnić Moskwie osiągnięcie celów na Ukrainie, pomimo dostaw przez Zachód broni. Do tego rosyjska agencja TASS niemal co tydzień informuje o nowym sprzęcie, który jest wypuszczony z fabryk jak samoloty, czołgi, pojazdy opancerzone, wyrzutnie rakiet, artyleria, rakiety balistyczne krótkiego zasięgu Iskander.