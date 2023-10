Po tym jak w połowie wrześniu doszło do spotkania Putina z Kim Dzong Unem w kosmodromie Wastocznyj na rosyjskim Dalekim Wschodzie, wielu obserwatorów zastanawiało się co może otrzymać Rosja od Korei Północnej. Wielu analityków było zdania, że Korea Północna może zaoferować Rosji pociski artyleryjskie kalibru 122 mm i 152 mm, które są bardzo potrzebne Moskwie w wojnie na Ukrainie.

Amerykański serwis CBS News dotarł do informacji w kręgach amerykańskiej administracji i dowiedział się, że Rosja miała otrzymać od Korei Północnej artylerię. Jak napisał serwis „nie jest jasne, czy dostawa uzbrojenia jest częścią nowego, długoterminowego łańcucha zaopatrzenia, czy ma bardziej ograniczoną skalę”.

Serwis CBS News nie sprecyzował o jaką konkretnie artylerię chodzi. Według International Institute for Strategic Studies, Korea Północna ma na swoim wyposażeniu koło 20 000 sztuk artylerii, w tym wiele wyrzutni rakiet. To co jest ważne, to używanie przez Korea Północną systemów artyleryjskich w kalibrach identycznych z armią rosyjską. Można przypuszczać, że Pjongjang mógł przekazać Moskwie lokalnie produkowane armatohaubice D-20 kal. 152 mm czyli sowiecki odpowiednik M-1981.

Oś autokratów przeciw zachodowi w wojnie na Ukrainie

W czasie wizyty Kim Dzong Una w Rosji, koreański przywódca obiecał Rosji „pełne i bezwarunkowe wsparcie" w jak to określił w „sprawiedliwej walce z siłami hegemonicznymi w obronie jego suwerennych praw, bezpieczeństwa i interesów", co jest nawiązaniem do konfliktu dziejącego się na Ukrainie. Putin z kolei powiedział, gdy zapytano jego czy Rosja mogłaby współpracować w Koreą Północną w badaniach kosmicznych, odpowiedział: „po to tu przyjechaliśmy. Kim wykazuje duże zainteresowanie technologią rakietową. Próbują też zagospodarować przestrzeń kosmiczną". Rosyjski przywódca powiedział także, że obydwa kraje mają „wiele interesujących projektów" w takich dziedzinach jak transport i rolnictwo oraz że Moskwa zapewnia swojemu sąsiadowi pomoc humanitarną.

Kim także odwiedził fabrykę samolotów bojowych należących do United Aircraft Corporation, gdzie są produkowane samoloty Su-35 i Su-57. Przywódcy północnokoreańskiemu zaprezentowano pokazowy lot Su-35. Co mogłoby sugerować, że Korea Północna jest na poważnie zainteresowana zakupem tych rosyjskich maszyn. Zwłaszcza, że lotnictwo tego kraju składa się z przestarzałych samolotów. Jedynymi w miarę „nowymi samolotami”, które posiadają Koreańczycy z północy są samoloty MiG-29, które przy zachodnich konstrukcjach wypadają słabo. Korea Północna jest w posiadaniu ponad 400 samolotów, takich jak:

MiG-29;

MiG-21;

MiG-23;

Su-7;

Su-25;

Ił-28;

Shenyang F-5;

Shenyang J-6;

Chengdu J-7.

Koreański przywódca wezwał także przed spotkaniem z Putinem do wzmocnienia sił morskich kraju, a wcześniej kraj ten zaprezentował nowy „taktyczny okręt podwodny ataku jądrowego”. W sierpniu zaś dokonano inspekcji najnowszej północnokoreańskiej korwety. Spekulowano nawet, że Korea Północna może być zainteresowana technologią do budowy okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym w których specjalizuje się Rosja.

Można sądzić, że za pomoc udzielaną Rosji, Korea Północna może otrzymać w zamian żywność, surowce energetyczne, technologie wojskowe czy satelitarne. Korea Północna ma ogromne zapasy amunicji artyleryjskiej – nie wiadomo jak dobrej jakości ze względu na zły sposób składowania i brak nowoczesnego sposobu produkcji.