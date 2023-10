W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że jeśli Korea Północna utrzyma skalę i tempo ostatnich dostaw wojskowych (ponad 1000 kontenerów w ciągu ostatnich kilku tygodni), stanie się jednym z najważniejszych zagranicznych dostawców broni do Rosji, obok Iranu i Białorusi. Do 2023 roku Iran wyeksportował do Rosji ponad tysiąc dronów, oprócz amunicji artyleryjskiej i czołgowej na potrzeby wojny na Ukrainie. Iran rozważał także dostarczenie Rosji rakiet balistycznych w zamian za zaawansowane rosyjskie samoloty. Moskwa zgodziła się dostarczyć 50 samolotów Su-35. Obecnie Iran dostał pierwsze sztuki samolotów szkolno-bojowych Jak-130. Białoruś w obecnym konflikcie stanowi strategiczny obszar dla planów Putina oraz jest miejscem przebywania grupy Wagnera. Białoruś od dawna nic dużego nie kupiła od Rosji, jednak rok 2022 był przełomowy. Jak podaje Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań Pokojowych w 2022 roku Białoruś odebrała około 25 pocisków Iskander wraz z czterema wyrzutniami, sześć systemów obrony powietrznej Tor i jeden system obrony powietrznej S-400.

Co w zamian Rosja otrzyma od Korei Północnej?

Jak pisze resort obrony Wielkiej Brytanii obecnie nie jest jasne, co Rosja zgodziła się dostarczyć Korei Północnej w zamian. Jest mało prawdopodobne, że pełny pakiet został sfinalizowany; jest wysoce prawdopodobne, że był to jeden z głównych tematów dyskusji podczas ostatnich rosyjskich wizyt na wysokim szczeblu w Korei Północnej.

"Prawdopodobnie będzie to mieszanka rekompensaty finansowej, innego wsparcia gospodarczego, dostarczania technologii wojskowych i współpracy w innych obszarach zaawansowanych technologii, takich jak dotyczących przestrzeni kosmicznej" - napisano w aktualizacji wywiadowczej.

Rosja może liczyć na Korę Północną

Na Portalu Obronny pisaliśmy już kilkukrotnie o pomocy północnokoreańskiego przywódcy dla Putina. Na początku października pisaliśmy, że Korea Północna miała dostarczyć Rosji artylerię. Kilka dni potem amerykański think tank Beyond Parallel CSIS, który przeanalizował zdjęcia satelitarne przekazał, że wzdłuż granicy Korei Północnej i Rosji zauważono gwałtowny wzrost ruchu kolejowego między krajami. Zauważono na zdjęciach także tajemnicze skrzynie/kontenery, które według przypuszczeń mogły zawierać amunicję i sprzęt z Korei Północnej dla Rosji. Stany Zjednoczone już wcześniej także oskarżyły Koreę Północną o dostarczanie Rosji amunicji, pocisków artyleryjskich i rakiet. Korea Północna oczywiście zaprzeczała dostarczaniu broni Moskwie. W połowie października "Washingtonn Post" w oparciu o nowe zdjęcia satelitarne i analizę ekspertów brytyjskiego think-tanku RUSI informował, że dostawy broni z Korei Płn. dla Rosji mogą być większe i bardziej regularne, niż ujawnił Biały Dom. Według RUSI, dostawy od reżimu mogą mieć znaczący wpływ na przebieg wojny na Ukrainie.

Według "WP", zdjęcia dowodzą, że nie jeden, lecz dwa statki kursują na trasie między północnokoreańskim portem Rajin i instalacjami wojskowymi w Dunaju w Kraju Nadmorskim na Dalekim Wschodzie Rosji. Od sierpnia miały odbyć one przynajmniej pięć kursów w obie strony.

Ukraina powinna się niepokoić?

Zaangażowanie Kim Dzong Un może budzić niepokój nie tylko na Ukrainie ale także wśród jej sojuszników, ponieważ jeśli Rosja dostanie olbrzymi zastrzyk pocisków artyleryjskich do swojego arsenału, to Ukraina będzie miała poważny problem. Według szacunków Ukraina dziennie wykorzystuje 6000 tysięcy pocisków artyleryjskich, dla porównania szacuje się, że Rosja zużywa od 30 tysięcy do 60 tysięcy dziennie. Są to ogromne różnice, które sprawiają, że Rosja nadal ma przewagę nad Ukrainą mimo tego, że Kijów odnosi pewne sukcesy na wojnie. To jednak bez wyraźnego wsparcia zachodnich sojuszników w postaci nowoczesnej broni, która wyrówna w jakiś sposób przewagę Rosji, zwycięstwo będzie trudno osiągalne.

W ostatnim sondażu przeprowadzonym przez instytut badania opinii publicznej YouGov na zlecenie agencji dpa większość Niemców (55 proc.) popiera decyzję kanclerza Olafa Scholza o niedostarczaniu Ukrainie pocisków manewrujących Taurus, a tylko 26 procent uważa ją za błędną. Na początku października Scholz zdecydował, że na razie nie będzie dostarczać Ukrainie pocisków manewrujących o zasięgu 500 km. Ukraina poprosiła o tę broń już w maju, aby móc zaatakować pozycje rosyjskie daleko za linią frontu.

W USA nadal toczą się przepychanki między skrajnymi Republikanami o wsparcie dla Ukrainy, choć wybór nowego spikera Mikea Johnsona (Republikanina i przychylnie nastawionego do Trumpa) sprawia, że rozmowy w Kongresie znowu się zaczną, to jednak nie wiadomo kiedy kongresmeni się pochylą nad wnioskiem Białego Domu o pakiet dodatkowych środków na pomoc Ukrainie, Izraelowi i Tajwanowi o łącznej wartości 105 mld dolarów. Nowy spiker choć początkowo opowiadał się za pomocą Ukrainie, później konsekwentnie głosował przeciwko wsparciu Kijowa. W środę oznajmił jednak, że nigdy nie był przeciwko i zapowiedział w w telewizji CBS, że "będziemy rozmawiać o wsparciu i tym, co jest potrzebne, żeby je otrzymać".

Jednak wsparcie Korei Północnej dla Rosji powinno niepokoić zachodnich sojuszników, ponieważ do osi autokratów (Rosja-Iran) dołącza kolejny gracz, który ma olbrzymie zapasy amunicji artyleryjskiej i jest także zapewne gotowy do tego, by odwrócić uwagę USA i świata w swoim regionie, by Putin mógł działać na Ukrainie. Dlatego państwa zachodnie, powinny zdecydować się na broń, która będzie dawała Ukrainie przewagę jak więcej rakiet ATACMS, wspominane pociski manewrujące Taurus czy więcej dronów.

PM/PAP