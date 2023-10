Informacje o szkoleniu Ukraińców zostały upublicznione przez rzecznika Siły Powietrzne USA 25 października. Jak powiedział – „jest ono następstwem decyzji prezydenta Bidena i sekretarza Austina o szkoleniu ukraińskich pilotów na samolotach F-16 w ramach pomocy Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy”.

Misja ta została powierzona 162. Skrzydłu Lotnictwa Gwardii Narodowej Arizony (ang. 162nd Wing of the Arizona Air National Guard). Jest to jedyna jednostka Sił Powietrznych USA, której zadaniem regularnie jest szkolenie zagranicznych pilotów na samolotach F-16. Dotąd w 162. Skrzydle uczono w tym zakresie personel lotniczy z ponad dwudziestu krajów, do których trafiły samoloty F-16.

Typowy kurs pilota F-16 trwa około sześciu miesięcy. Szkolenie zazwyczaj obejmuje znaczną część czasu w klasie i na symulatorze, a także szkolenie w powietrzu. Zagraniczni piloci F-16 muszą także przejść szkolenie z języka angielskiego, które Ukraińcy rozpoczęli w zeszłym miesiącu w bazie sił powietrznych Lackland w Teksasie.

Urzędnicy amerykańscy wskazali jednak, że ukraińscy piloci raczej nie będą szli „standardowym trybem”, ponieważ kurs będzie dostosowany do potrzeb Ukrainy i skoncentruje się na zadaniach ochrony nieba przed rosyjskimi samolotami, dronami i rakietami. W dalszej kolejności obejmie on zadania związane z użyciem precyzyjnego uzbrojenia przeciw celom naziemnym, aby zapewnić ukraińskiemu lotnictwu pełnię możliwości, jakie daje samolot wielozadaniowy, taki jak F-16.

Obecnie w ukraińskim lotnictwie służą poradzieckie samoloty, których zadania są ściśle określone. Są to powolne, silnie uzbrojone szturmowe samoloty Su-25, tak zwane „bombowce frontowe”Su-24 osiągające dużą szybkość i przenoszące niekierowane bomby oraz myśliwce Su-27 i MiG-29. Samolot wielozadaniowy, taki jak F-16 jest w stanie wykonywać wszystkie te zadania, nierzadko podczas jednego lotu bojowego. Przede wszystkim jednak wielozadaniowość oznacza, że samolot można wykorzystać w najbardziej w danej chwili potrzebne roli, zależnie od tego, czy priorytetem jest niszczenie sił przeciwnika na ziemi, czy w powietrzu.

Warto tu odnotować, że Stany Zjednoczone nie dostarczą Ukrainie maszyn F-16, a jedynie szkolą pilotów oraz udzieliły zezwolenia na przekazanie samolotów innym krajom, które posiadają je na wyposażeniu. Mowa tu na dzień dzisiejszy o Holandii i Norwegii, które zgodziły się przekazać wycofywane z eksploatacji samoloty F-16AM/BM. Mogą one zostać użyte bojowo na Ukrainie już w połowie przyszłego roku. Wiąże się to nie tylko z potrzebą szkolenia pilotów i personelu technicznego, ale również tworzeniem infrastruktury i zapasów części zamiennych, niezbędnych do użycia bojowego tych maszyn przez Siły Powietrzne Ukrainy.