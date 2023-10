Spis treści

Premier Danii Mette Frederiksen, ogłosiła pod koniec sierpnia decyzję o darowiźnie, przedstawiła harmonogram, z którego wynikało, że pierwsze sześć myśliwców może zostać dostarczonych Ukrainie w okolicach Nowego Roku, kolejnych osiem maszyn - w 2024 roku, natomiast pięć ostatnich samolotów - w 2025 roku.

Według najnowszych informacji wiosna 2024 roku jest głównym celem, jak powiedział minister obrony Danii Troels Lund Poulsen w rozmowie z telewizją TV2: „wiosna jest naszym celem, ale szczegóły będą uzależnione od postępów w szkoleniu ukraińskich pilotów oraz personelu pomocniczego". Minister nie ujawnił, ile maszyn może zostać przekazanych w pierwszej partii, Dania posiada flotę 30 samolotów 16AM/BM Fighting Falcons, które mają ponad 40 lat. Dania informowała w sierpniu, że może przekazać 19 F-16.

Z czego wynika tak długi termin?

Przekazanie samolotów F-16 Dani dla Ukrainy jest uzależnione od otrzymywania przez Danię myśliwców nowszej generacji F-35. Pierwsze cztery samoloty wylądowały na duńskiej ziemi w połowie września, jednak dostawa kolejnej partii została przesunięta przez amerykańskiego producenta z wiosny na jesień 2025 roku.

Belgia od 2025 r. będzie przekazywać Ukrainie F-16

Minister obrony Ludivine Dedonder w wywiadzie dla stacji radiowej Bel RTL, przekazał że Belgia od 2025 roku, będzie przekazywać Ukrainie F-16.

Przedstawiciele belgijskie armii deklarowali wcześniej, że Belgia nie zamierza wysyłać samolotów Ukrainie. Wycofywane z belgijskiego lotnictwa myśliwce F-16 nie mogą trafić na Ukrainę, ponieważ po zakończeniu służby maszyny nie będą wystarczająco bezpieczne - mówił na początku września generał Frederic Goetynck, szef zaopatrzenia armii Belgii.

Stanowisko Belgii powoli ulegało zmianie, 20 września wicepremier David Clarinval stwierdził, że myśliwce powinny być jednak przekazane Kijowowi. Polityk mówił wówczas, że obecny poziom belgijskiego wsparcia dla Ukrainy jest „zawstydzający”.

Według obecnego harmonogramu pierwszy samolot F-35 miałby dotrzeć do Belgii na początku 2024 r. Dostawy F-16 na Ukrainę mogą zacząć się więc w 2025 r., gdyż - jak wyjaśniał Dedonder - konieczne będzie przeszkolenie belgijskich pilotów tak, aby można było szybko wdrożyć w belgijskiej armii nowe maszyny.

Co z F-16 dla Ukrainy?

Jak informował The Guardian postęp w przekazaniu F-16 na Ukrainę utknął w martwym punkcie przez wczesną część lata, aż do sierpnia, kiedy wyszło na jaw, że Stany Zjednoczone wysłały list do rządów Holandii i Danii, w którym jasno stwierdziły, że poprą transfer samolotów na Ukrainę kiedy program szkoleniowy zostanie ukończony. Holendrzy nie podali konkretnej liczby, chociaż premier Holandii Mark Rutte mówił, że kraj ma 42 samoloty F-16. Kraj był już w trakcie wymiany ich na nowocześniejsze F-35 zbudowane w USA.

Mimo tego amerykańscy urzędnicy w rozmowie z agencją Reuters stwierdzili, że F-16 byłyby mało pomocne dla Ukrainy i nie zmienią gry, gdy w końcu się pojawią, biorąc pod uwagę rosyjskie systemy obrony powietrznej i sporne niebo nad Ukrainą. Zaś Polska i Słowacja dostarczyły 27 MiG-29 w celu uzupełnienia ukraińskiej floty samolotów bojowych.

