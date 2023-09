Generał Pacek o F-16 na Ukrainie. Niepokojące słowa

Stany Zjednoczone i zachodnie państwa to oczywiście najwięksi sojusznicy Ukrainy w wojnie z Rosją, ale nie ma co ukrywać, że przekazywanie uzbrojenia nie odbywa się w takim tempie, by można było myśleć o triumfie broniącego się państwa. Zwrócił na to uwagę generał Bogusław Pacek, który był gościem w programie "Ukralina".

i Autor: Shutterstock