Wszystko wskazuje na to, że spotkanie z połowy września, kiedy W. Putin spotkał się z Kim Dzong Unem zaczyna przynosić efekty. Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow informował przed wizytą Kim Dzong Una w Rosji, że Korea Północna dostarcza Federacji Rosyjskiej pociski kal. 122 mm i 152 mm, a także rakiety Grad. Pojawiały się także informacje, że Korea Północna była odpowiedzialna za dostarczanie rakiet i pocisków rosyjskiej grupie Wagner dla ich oddziałów na Ukrainie. Na początku października pisaliśmy na Portalu Obronnym, że Korea Północna miała dostarczyć Rosji artylerię.Teraz pojawił się nowe informacje, które zdają się pokazywać, że Korea Północna rozpoczęła wspierać Rosję za pomocą tajemniczych skrzyń/kontenerów.

Duża liczba wagonów

Według amerykańskiego think tanku Beyond Parallel CSIS, który przeprowadził analizę zdjęć satelitarnych wykonany 5 października stacji kolejowej w Tumangang, widać na nich wzmożony ruch wagonów towarowych. Liczba wagonów jest naprawdę duża jak na tę stację i przesył towarowy między tymi krajami, ponieważ zaobserwowano w sumie około 73 wagonów. Dla porównania, zdjęcia satelitarne z ostatnich pięciu lat z tej stacji kolejowej wskazywały najwyżej około 20 wagonów – jak pisze think tank.

North Korea has dramatically increased transportation to Russhit — the Beyond Parallel project of the American Center for Strategic and International Studies A satellite image of the Tumangan railway facility on the border with Russhit showed a large number of freight cars -… pic.twitter.com/okatUyAkJR— Tucson Fella 🇺🇸 🇺🇦 (@NakedPueblo63) October 8, 2023

Tajemnicze skrzynie/kontenery z Korei Północnej

Poza dużą liczą wagonów kolejowych, na zdjęciach widać w części magazynowej skrzynie/kontenery transportowe i sprzęt. Niestety nie widać dokładnie co jest w tych skrzyniach/kontenerach. Jednak zdjęcia satelitarne z poprzednich lat, nie wskazują niczego podobnego do tych tajemniczych skrzyń/kontenerów. Jak sugeruje think tank Beyond Parallel CSIS, można sądzić na podstawie ostatnich informacji, że Korea Północna dostarcza Rosji artylerię, więc „jest prawdopodobne, że dostawy te obejmują amunicję i artylerię. Jednakże same zdjęcia nie mogą tego ostatecznie stwierdzić” – jak napisał think tank.

Co prawda w raporcie przygotowanym przez think tank zauważa się, że stacja kolejowa Khasan w Rosji na razie nie jest mocno obłożona towarami. Jednak brakuje na razie większej ilości zdjęć satelitarnych, by jednoznacznie określić co się dzieje po stronie rosyjskiej stacji kolejowej.

Pomoc wojskowa Korei Północnej dla Rosji w zamiana za…?

W czasie wizyty Kim Dzong Una w Rosji, koreański przywódca obiecał Rosji „pełne i bezwarunkowe wsparcie" w jak to określił w „sprawiedliwej walce z siłami hegemonicznymi w obronie jego suwerennych praw, bezpieczeństwa i interesów", co jest nawiązaniem do konfliktu dziejącego się na Ukrainie. Putin z kolei powiedział, gdy zapytano jego czy Rosja mogłaby współpracować w Koreą Północną w badaniach kosmicznych, odpowiedział: „po to tu przyjechaliśmy. Kim wykazuje duże zainteresowanie technologią rakietową. Próbują też zagospodarować przestrzeń kosmiczną". Rosyjski przywódca powiedział także, że obydwa kraje mają „wiele interesujących projektów" w takich dziedzinach jak transport i rolnictwo oraz że Moskwa zapewnia swojemu sąsiadowi pomoc humanitarną.

Kim także odwiedził fabrykę samolotów bojowych należących do United Aircraft Corporation, gdzie są produkowane samoloty Su-35 i Su-57. Przywódcy północnokoreańskiemu zaprezentowano pokazowy lot Su-35. Co mogłoby sugerować, że Korea Północna jest na poważnie zainteresowana zakupem tych rosyjskich maszyn. Zwłaszcza, że lotnictwo tego kraju składa się z przestarzałych samolotów.

Spekulowano nawet, że Korea Północna może być zainteresowana technologią do budowy okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym w których specjalizuje się Rosja.

Można sądzić, że za pomoc udzielaną Rosji, Korea Północna może otrzymać w zamian żywność, surowce energetyczne, technologie wojskowe czy satelitarne. Korea Północna ma ogromne zapasy amunicji artyleryjskiej – nie wiadomo jak dobrej jakości ze względu na zły sposób składowania i brak nowoczesnego sposobu produkcji.