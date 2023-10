Rosyjskie zakłady nie zwalniają. Kolejne Su-35 dla Rosji

Jak przykazał dyrektor generalny Rostec Władimir Artyakow: „nasi producenci samolotów osiągnęli dobre tempo wdrażania samolotów bojowych i terminowo dostarczają je rosyjskim siłom powietrznym. To nie ostatnia dostawa samolotów w tym roku. Su-35S jest jednym z podstawowych samolotów w służbie rosyjskiej armii i cieszy się zasłużonym sukcesem. Ten samolot może realizować szeroki zakres celów i wykorzystywać całe spektrum istniejącego i przyszłego uzbrojenia lotniczego”.

Jest to już trzecie przekazanie tych samolotów w tym roku, drugie miało miejsce w lipcu bieżącego roku. Na początku października informowaliśmy na Portalu Obronnym, że rosyjskie zakłady United Aircraft Corporation dostarczyły rosyjskim siłom powietrznym drugą partię bombowców frontowy Su-34M.

Obydwu przekazaniom tak jak innym, towarzyszyły oczywiście deklaracje na temat możliwości zakładów i tym że sprzęt jest dostarczany zgodnie z harmonogramem. Jednak możliwości rosyjskich zakładów nie są takie duże, tylko w zeszłym roku, rosyjskie zakład oddały 27 samolotów Su-30SM2, Su-34M i Su-35S. Szacując w tym roku może być podobnie.

Tymczasem według różnych szacunków Rosja straciła na wojnie z Ukrainą od 84 do 130 samolotów i każdego dnia te szacunki rosną. Szacuje się, że Rosja straciła na wojnie 5 samolotów Su-35S.Przed wojna szacowało się, że Rosja posiada około ponad 100 samolotów Su35S.

Kilka dni temu rzecznik ukraińskich sił na kierunku taurydzkim, tj. w obwodzie zaporoskim i zachodniej części obwodu donieckiego informował, że Ukraina zestrzeliła pod Awdijiwką w obwodzie donieckim rosyjski samolot szturmowy Su-25, który był już piątą maszyna wroga zniszczona przez w tym regionie w ciągu zaledwie 10 dni. Dodał także „samoloty Su-35 i Su-34 atakują z daleka, ponieważ (piloci tych maszyn) boją się (podlatywać bliżej naszych pozycji)”.

Nie należy także zapominać o stratach poniesionych wyniku katastrof, które w ostatnim czasie również się zdarzają często, zapewne z powodu braku odpowiednich części zamiennych czy „starczego” wieku.

Su-35S

To wielozadaniowy samolot dalekiego zasięgu, będący wersją rozwojową Su-27. Samolot został zamówiony przez Siły Powietrzne Rosji w sierpniu 2009 roku, a pierwszy samolot seryjny został oblatany w maju 2011 roku. Początkowo samolot nie mógł znaleźć nabywców mimo promocji tego samolotu w Korei Południowej, Bazyli, Chinach czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pierwsze Su-35S zostały przekazane w końcówce 2011 roku. W lutym 2014 roku, dostarczono pierwszą partię 12 samolotów. Ostatecznie na zakup zdecydowały się Chiny, którym dostarczono 24 egzemplarze i służą w 6.Brygadzie Lotniczej w Siuixi. Także Egipt zamówiła ale po naciskach amerykańskich w ostatnim czasie związku z prowadzoną przez Rosję wojnę zrezygnował z tego zakupu i zamówiona partia przeszła na Iran, który spodziewa się tych samolotów w najbliższym czasie.

Samolot ma maksymalną masę startową 35 000 kog i może rozpędzić się do 2500 km/h. Su-35 ma zasięg operacyjny od 1 500 do 4 500 km i pułap 20 000 metrów. Wymiary samolotu to: 20,10 m długości, rozpiętość skrzydeł to 14,10 m, a wysokość to 4,60 m. Samolot posiada dwa silniki dwuprzepływowe Saturn AL-41F-1. Uzbrojenie to jedno działko Gsz-301 kal. 30 mm oraz uzbrojenie umieszczone w dwóch komarach na uzbrojenie w dolnej części kadłuba jak np. cztery rakiety R-77M, Ch58USzK lub Ch-36. Może także przenosić uzbrojenie precyzyjne do niszczenia celów naziemnych jak: rakiety Ch-38M lub bomby KAB-250.