Pomoc dla Ukrainy w cieniu kampanii wyborczej w Niemczech. Społeczeństwo opowiada się za wsparciem

W ostatnich tygodniach w Niemczech toczyła się debata na temat kolejnego pakietu wsparcia dla Ukrainy. Jak zwracały uwagę niemieckie media, z powodu wyborów federalnych, które się odbędą pod koniec lutego, pomoc dla Ukrainy utknęła w martwym punkcie. Portal Handelsblatt napisał nawet, że kiedy przychodzi do finansowania dalszej pomocy dla Ukrainy, kanclerz się wścieka (skądś my to znamy). Bo opozycja naciska na kanclerza ws. pomocy dla Ukrainy, a Scholz twierdzi, że sytuacja budżetowa jest fatalna i bez reformy hamulca zadłużenia wsparcie nie jest możliwie. Niemniej według sondażu przeprowadzonego przez Wahlen na zlecenie kanału ZDF, ​​67 procent Niemców popiera militarne wsparcie Niemiec dla Ukrainy, 27 proc. respondentów opowiada się za większym wsparciem militarnym Niemiec dla Kijowa, a 27 procent opowiada się za ograniczeniem dostaw broni.

i Autor: Evgeniy Maloletka/AP, Bundeswehr/Marcus Rott