Niemcy i Ukraina zacieśniają współpracę obronną. Jakie drony o dalekim zasięgu powstaną?

Podczas wizyty w Kijowie, minister obrony Niemiec Boris Pistorius podkreślił rosnące znaczenie technologii bezzałogowych w nowoczesnym konflikcie. Ogłosił, że Niemcy i Ukraina aktywnie pracują nad rozszerzeniem produkcji dronów o różnym zasięgu.

„Koncentrujemy się na sprawdzonych projektach, w ramach których rozwijamy współpracę przedsiębiorstw między Niemcami a Ukrainą” – oświadczył Boris Pistorius.

Dodał również, że „Dotyczy to, oczywiście, między innymi wspólnego opracowywania i produkcji bezzałogowców o różnym zasięgu lotu: od mniej niż 100 kilometrów do 1500 kilometrów”. Minister Pistorius zaznaczył, że Niemcy będą kontynuować wspieranie sektora systemów bezzałogowych, ponieważ rozwój technologii dalekiego zasięgu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa.

„To są możliwości, nad którymi również bardzo intensywnie pracujemy w ramach NATO” – podsumował.

Wsparcie Berlina dla Kijowa: Co jeszcze otrzyma Ukraina?

Ministrowie obrony obu krajów, Boris Pistorius i Mychajło Fedorow, podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w dziedzinie innowacyjnych technologii obronnych. Mychajło Fedorow zaznaczył, że wsparcie, które Kijów otrzymuje od Berlina, stanowi około jednej trzeciej całej pomocy dla Ukrainy. Podkreślił, że pomoc ta dotyczy przede wszystkim obrony przeciwlotniczej, w tym zakupu rakiet do systemów Patriot. Ta współpraca ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia ukraińskich zdolności obronnych w obliczu trwającego konfliktu.

Taurusy vs. ukraińskie możliwości: Czy Ukraina potrzebuje niemieckich pocisków?

Szef ukraińskiego resortu obrony, Mychajło Fedorow, skomentował również kwestię przekazania jego państwu przez Niemcy pocisków dalekiego zasięgu Taurus, na co Berlin dotąd się nie zdecydował.

„Jeśli mówimy o Taurusach, to oczywiście mamy już teraz rakiety działające na podobnym i większym dystansie. Ale takich środków rażenia nigdy nie jest za dużo” – powiedział Fedorow.

Podkreślił jednocześnie, że Ukraina dąży do niezależności w tym zakresie, wskazując na ostatnie sukcesy.

„Wszyscy widzieliśmy uderzenia na terytorium Rosji na odległość 1500 km. Dlatego Ukraina dobrze odrabia swoją pracę domową” – oświadczył, sugerując rosnące możliwości Kijowa w zakresie samodzielnego prowadzenia działań na dalekim dystansie.